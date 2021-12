Zona urbana e rural do município de Santa Izabel recebem vacinação nesta quarta

Nesta quarta-feira (8) o município de Santa Izabel segue vacinando a população disponibilizando as três doses de vacina contra a covid-19. Estarão disponíveis três tipos de imunizantes: Pfizer, Coronavac e Astrazeneca.

Os locais disponíveis nesta quarta são: Bairro novo, conjunto Kató, jardim das garças. Na zona rural os locais disponíveis são: Americano 1 e 2, Tacajós, Ferreira Pena.

O público poderá se vacinar com 1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer, Coronavac e Astrazeneca para quem está no prazo; e 3ª dose (dose de reforço) para maiores de 18 anos com cinco meses da 2ª dose.