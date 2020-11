Reunião discute, na segunda-feira, possíveis flexibilizações em Belém

O prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB) anunciou em live realizada nesta sexta-feira (13), via Instagram, que irá se reunir na segunda-feira (16) com a equipe de epidemiologistas da prefeitura para discutir novas flexibilizações nas medidas de combate ao coronavírus em Belém. Ele também afirma que não há possibilidade de novo lockdown em Belém. O anúncio chega 13 dias depois do Decreto Municipal nº 97.653/2020, que suspendeu as aulas presenciais em Belém e obrigou bares e restaurantes a fecharem 00h.

De acordo com o prefeito, o número de infectados pelo novo coronavírus caiu em Belém. Os 12 primeiros dias de novembro registraram 549 caos da doença, número considerado positivo pelo prefeito, considerando que em outubro o total de casos em 30 dias foi de 4.430, portanto, uma média semanal de 1.00 casos. Sete óbitos foram registrados até agora em novembro, o que também representa uma queda na média diária se comparada ao mês de outubro, que teve 37 mortes registradas.

"Nós, diariamente, temos o monitoramento de todas as ocorrências do vírus na cidade, que leva em consideração tanto as unidades públicas quanto privadas, entre hospitais e laboratórios. O comportamento coletivo se reflete nesses dados. Outubro houve muita aglomeração, o que gerou uma repercussão grave nos números. Mas, agora, o horizonte é positivo", afirmou o prefeito, que no início de novembro assinou o decreto

De acordo com o prefeito, as unidades municipais de saúde estão "tranquilas", assim como as UPAs e os Pronto-Socorros de Belém, que não possuem casos de covid-19. Já o Hospital Dom Vicente Zico, referência na cidade para tratamento da doença, registrou apenas 24 pacientes nos 60 leitos clínicos disponíveis e 4 pacientes nos 16 leitos de UTI.

Confira a evolução da covid-19 em Belém, mês a mês:

Março = 1.790 caos / 0 óbitos

Abril = 17.306 / 668 óbitos

Maio = 9.196 / 1.127 óbitos

Junho = 3.390 / 188 óbitos

Julho = 3.360 / 97 óbitos

Agosto = 3.028 / 65 óbitos

Setembro = 2.215 / 66 óbitos

Outubro = 4.430 / 37 óbitos

Primeiros 12 dias de novembro = 549 infectados / 7 óbitos