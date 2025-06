Yoga: equilíbrio para o corpo e a mente em tempos acelerados

Em meio a uma rotina cada vez mais acelerada e marcada por altos índices de estresse, ansiedade e distúrbios do sono, práticas como a yoga têm ganhado espaço entre quem busca mais qualidade de vida e bem-estar. A atividade, que vai além dos alongamentos e posturas conhecidas, é considerada uma filosofia de vida, e tem conquistado mais adeptos em Belém e no mundo todo.

A instrutora de yoga e meditação, Sílvia Dorian, explica que a prática está fundamentada no equilíbrio entre corpo e mente. “Yoga é uma filosofia de vida. Um dos pilares é o corpo, e através dele a gente trabalha força, equilíbrio e flexibilidade, mas principalmente o estado de presença”, explica. Para ela, a principal contribuição da prática é justamente ajudar as pessoas a estarem mais conscientes do agora, o que tem sido cada vez mais necessário em um mundo com excesso de estímulos.

“Yoga tem crescido muito porque muitas pessoas estão buscando o bem-estar. A prática nos ajuda a viver melhor, com mais presença e saúde mental”, afirma Sílvia. Ela também destaca a diversidade de estilos que têm surgido, como o hot yoga, aeroyoga e outras modalidades adaptadas a diferentes perfis. Apesar do crescimento geral, o público feminino ainda é maioria: “As mulheres buscam mais o autocuidado, os homens acabam indo, mas geralmente incentivados por elas”.

A chef de cozinha Betânia de Souza é uma das alunas que sentiu mudanças profundas após seis anos de prática. “Eu sou uma pessoa naturalmente rígida, e a yoga foi me ajudando a flexibilizar, não só o corpo, mas também o jeito de lidar com a vida”, relata. Para ela, o impacto vai além da aula: “Quando estou mais tensa, o corpo trava. Se vou assim para a prática, tudo fica mais difícil. Então passei a me observar mais durante o dia, respirar melhor, me ajustar”.

A publicitária autônoma Isadora Alves Ferreira teve contato com a yoga desde pequena, ela é filha da professora Sílvia, mas foi durante a pandemia que passou a praticar de forma mais intensa. “Era uma forma de lidar com o acúmulo de energia e manter um mínimo de bem-estar. Chegamos a praticar duas ou três vezes por dia em casa”, conta.

Hoje, mesmo sem uma rotina diária rígida de prática, Isadora leva os aprendizados da yoga para o cotidiano: “Flexibilidade, paciência, consciência corporal.A yoga me ajudou de forma integral. A gente é afetado em todas as áreas da vida, não só fisicamente”.

Um caminho possível para o equilíbrio

Com práticas que envolvem respiração, atenção plena e conexão entre corpo e mente, a yoga se apresenta como uma ferramenta acessível para quem deseja desacelerar e olhar mais para si. “O objetivo é um só: cuidar do ser humano”, resume Sílvia.

Seja como filosofia de vida ou como atividade física, a yoga segue conquistando novos espaços e mostrando que o autocuidado pode, e deve, ser uma prática diária.

Dia Internacional da Yoga

O Dia Internacional do yoga, 21 de junho, pode ser o dia que inicia um novo hábito saudável. O dia foi designado pelas Nações Unidas e o tema deste ano é "yoga para a humanidade", com ênfase em "promover um estilo de vida sustentável em harmonia com o planeta Terra".