Workshop na Biblioteca Arthur Viana ensina técnicas de conservação de acervos raros

Entre os dias 7 e 18 de julho, a Biblioteca Pública Arthur Viana promove o Workshop de Preservação e Conservação de Acervos Raros, voltado a profissionais que atuam com patrimônio cultural ou têm interesse em aprender mais sobre o tema. A iniciativa será realizada na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), com inscrições abertas por meio do site oficial da instituição. Interessados em participar devem acessar o site da Fundação Cultural do Pará e preencher o formulário de inscrição. As vagas são limitadas.

O workshop oferecerá conhecimentos práticos e técnicos essenciais para o cuidado e a conservação de obras raras e preciosas. A proposta é qualificar profissionais para atuar na preservação da memória histórica, cultural e intelectual da sociedade, por meio de práticas que garantam a durabilidade de livros, documentos e outros materiais de valor simbólico e informacional.

A programação será dividida em duas turmas, com aulas realizadas no terceiro andar da FCP. A primeira delas funcionará no turno da manhã, das 8h às 12h, com cerca de 10 vagas disponíveis. O foco será a restauração de exemplares do jornal O Liberal do ano de 2008.

Já a segunda turma ocorrerá no período da tarde, das 14h às 18h, e trabalhará na conservação de obras da década de 1990.

“A conservação de obras raras e preciosas é fundamental para preservar a memória cultural, histórica e intelectual da sociedade. Cuidados como a prática da restauração garantem que livros, documentos e outros acervos permaneçam acessíveis às futuras gerações, protegendo seu valor simbólico e informacional”, afirmou a organização do evento nas redes sociais.

SERVIÇO:

Workshop de Preservação e Conservação de Acervos Raros

Data: 7 a 18 de julho

Local: Biblioteca Pública Arthur Viana (terceiro andar do Centur)

Inscrições: site da Fundação Cultural do Pará