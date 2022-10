Votação continua em alguns locais do Pará

Dando continuidade a este domingo decisivo para o país, segundo informações oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TER), em alguns lugares ainda está havendo votação, como é o caso de Abaetetuba, Marituba e outros interiores do Pará, o motivo é a grande quantidade de eleitores nestes determinados locais.

Em Belém, também ocorreu casos em que as eleições ultrapassaram as 17h. Como foi o caso da creche Irmã Dulce, onde devido uma grande fila e confusões, o horário da votação foi estendido.