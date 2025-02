Voo Belém-Miami: GOL lança nova rota e começa venda de passagens nesta sexta (21/02)

Nesta sexta-feira (20/02), a Gol Linhas Aéreas vai lançar a rota Belém-Miami. A primeira viagem será no dia 15 de junho, mas as compras já podem ser feitas a partir de amanhã, ao meio dia. A nova rota internacional conecta Belém aos Estados Unidos em voo direto.

Inicialmente, a operação contará com dois voos semanais, às quintas e aos domingos, com reforço na frequência durante a Conferência do Clima da ​ONU (COP 30), que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro na capital paraense. A criação da rota acompanha a expectativa de um maior fluxo de turistas americanos para Belém, impulsionado pelo evento global

Essa será a segunda rota internacional da Gol a partir de Belém. A empresa já opera voos diretos para Paramaribo, no Suriname.