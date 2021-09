Voo Belém-Lisboa deve voltar no próximo dia 31 de outubro

Importante para o fluxo aéreo, principalmente o deslocamento de turistas entre o Pará e a Europa, o voo internacional Belém-Lisboa, realizado pela companhia aérea TAP, deve voltar a operar no próximo dia 31 de outubro. A empresa anunciou, ainda, a oferta de 37 voos semanais do Brasil para Portugal neste mês de setembro. O número de voos semanais aumentará para 52 a partir de outubro. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Turismo nesta sexta-feira (3).

De acordo com o titular da Setur, André Dias, a abertura para os turistas brasileiros é resultado de um decreto, que tem vigor até o dia 16 de setembro, podendo ou não ser prorrogado. "Ao longo da pandemia conversamos com a TAP frequentemente sobre o assunto", disse o secretário. A companhia aérea também anunciou a inclusão da retomada dos voos para Belém, Maceió (AL) e Natal (RN).

O gerente Comercial Regional do Pará, Amazonas e Amapá da TAP no Brasil, Douglas Lima, explicou que durante esse reinício, serão duas frequências semanais, às quinta-feiras e aos domingos, "mas pode antecipar, conforme a demanda e prorrogação do decreto do governo de Portugal, que vai até 16 de setembro”, afirmou o executivo.

Para o secretário André Dias, é fundamental ter essa conexão com a Europa, porque assim os turistas europeus têm acesso ao Pará, sendo Belém o portão de entrada da Amazônia. "Reestabelecer essa ponte é essencial para o nosso turismo. Que bom que a pandemia está sendo melhor controlada, com a vacinação avançando, e vamos poder retomar esse voo no mês de outubro", pontuou.

Normas de prevenção à covid-19

Todos os passageiros que pretendam viajar para Portugal, por via aérea, exceto crianças com menos de 12 anos, devem apresentar o exame RT-PCR ou teste rápido de antígeno com resultado negativo, realizado em 72 horas, ou 48 horas, anteriores ao momento do embarque. Se o passageiro tiver Certificado Digital Covid da União Europeia não serão exigidos os testes.

A TAP ainda informou que caso os passageiros desejem viajar de Portugal para outros destinos na Europa é necessário verificar as regras de cada país à entrada de brasileiros. Na volta ao Brasil, também é necessário apresentar o RT-PCR negativo.