Voluntários da 'Remada Caminhos do Acari' limpam rios próximos à Ilha do Combu

A iniciativa Ozone Conexão Natureza realizou, no último domingo (04/05), a segunda edição da Remada Caminhos do Acari - ação voluntária de limpeza dos rios amazônicos – nas proximidades da ilha do Combu. A ação, que ocorre desde 2020, reuniu remadores, ativistas ambientais, organizações e moradores da região em uma jornada que alia turismo de experiência, práticas sustentáveis e responsabilidade social.

Em um dia de céu aberto, o que poderia ser apenas mais um passeio pelos furos e margens da Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu, na região insular de Belém, se transformou em uma ação coletiva de cuidado ambiental e pertencimento social.

“A remada é mais do que uma limpeza. É uma experiência de pertencimento, um movimento de reconexão com os rios e florestas que sustentam nossa vida urbana e cultural”, destacou a idealizadora do projeto Sylvia Gaioso. Para ela, esses tipos de iniciativas mostram que é possível aliar lazer, ciência e responsabilidade ambiental de forma transformadora. “O projeto já expandiu e hoje estamos desenvolvendo mais parcerias institucionais para construir algo mais sólido e significativo dentro dessa área de preservação ambiental.”

A ação é realizada pela Ozone Conexão Natureza, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). Desde de 2020, o projeto tem somado esforços de instituições públicas, patrocinadores como Recicle e Agência Eko, e apoiadores como a Bein Construções, Alanshaster, Remo Guajará, Geamaz/UFPA e Amazônia Aventura. Com foco na APA da Ilha do Combu, a iniciativa busca promover uma consciência ecológica que vá além do gesto pontual da limpeza, abraçando o esporte, a ciência cidadã e a educação ambiental como eixos estruturantes.

Além da retirada de resíduos sólidos das águas, o projeto é feito em diálogo com a comunidade local, promovendo educação ambiental, escuta ativa e conexão com a natureza. Mais do que um evento pontual, a Remada Caminhos do Acari é parte de uma proposta contínua de mobilização, que transforma as águas em espaço de cura, conscientização e ação. O lixo recolhido é destinado às cooperativas parceiras para reciclagem e reaproveitamento, fortalecendo uma cadeia local de economia circular.

Durante a remada, os participantes - entre moradores, ativistas, atletas e pesquisadores - se dividiram em canoas e pranchas ao longo dos igarapés e furos da ilha, mapeando pontos críticos e recolhendo resíduos sólidos das águas. Todo o material foi encaminhado para triagem em Belém, com apoio logístico da Recicle, que também atua na destinação correta dos resíduos e no fortalecimento de cooperativas de reciclagem. A ação reforça o compromisso com a economia circular e a sustentabilidade social.

A penúltima edição, realizada em janeiro deste ano, foi marcada por um estudo gravimétrico dos resíduos recolhidos, que permitiu compreender o perfil do lixo que atinge a região. Foram coletados 319,3 quilos de resíduos, dos quais 82,8 quilos eram de vidro e 63,2 de isopor. Os dados acendem o alerta e evidenciam a complexidade da poluição nas águas amazônicas, exigindo soluções adaptadas às especificidades locais.

Conscientização - Para Júlio Meyer, gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, a ação reforça a importância da sensibilização pública e da gestão compartilhada dos recursos naturais. “Nosso objetivo é sensibilizar a sociedade para a preservação da Ilha do Combu e para o gerenciamento adequado dos resíduos na cidade. Foi muito bacana ver o engajamento de tanta gente unida em prol de um mesmo propósito”, afirmou.

A atuação tem gerado impactos concretos na vida das comunidades locais. Além de promover a limpeza das águas, a Remada Caminhos do Arari tem contribuído para a inclusão social, geração de renda por meio da reciclagem e valorização dos saberes tradicionais. A força da união e o ritmo dos remos, os participantes deixam um legado que ultrapassa a superfície das águas. “A cada edição, a Remada Caminhos do Arari reafirma que preservar os rios amazônicos é um dever coletivo — e que cada gesto consciente pode ser uma semente de mudança”, enfatizou o gerente.

Resultados do Estudo Gravimétrico – Belém, 2025

Total de resíduos coletados: 319,3 kg

Vidro: 82,8 kg (26%)

Isopor: 63,2 kg (20%)

Não recicláveis: 59,6 kg (19%)

Plástico: 48,8 kg (15%)

Outros: 38,4 kg (12%)

Papelão: 23,1 kg (7%)

Metal: 3,4 kg (1%)