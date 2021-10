Volume de chuvas na Região Metropolitana de Belém têm recorde histórico nos meses de agosto e setembro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou que os meses de agosto e setembro foram os mais chuvosos da Região Metropolitana de Belém (RMB) em um século. Estes dois meses apresentaram o maior recorde de volume de chuvas na série histórica na Grande Belém, o que provoca pesquisas por parte de técnicos da área. O mês de agosto deste ano, em específico, teve o maior registro de chuva no período, desde 2013 e acumulou 298,6 mm na Estação Meteorológica Convencional do Inmet em Belém.

“A incidência dessas chuvas fortes na RMB contribui o fato de que o oceano Atlântico Norte estava aquecido em um grau e meio que a média. Isso possibilitou a mudança da circulação de ventos gerando mais umidade do Atlântico na Grande Belém. Com esse cenário, formaram-se nuvens convectivas, tipo cumulus e cumulonimbus, chuvas fortes. Há também outras causas, como a incidência do fenômeno El Niña que resfria as águas do oceano Pacífico Equatorial gerando chuvas em Belém. Essas situações estão sendo estudadas pelos técnicos do Inmet e outras instituições”, explica José Raimundo Souza, diretor do Inmet Belém.

O valor do índice pluviométrico de agosto superou a Normal Climatológica (1981 à 2010) em 121%, que é de 134,8 mm, bem como o maior valor registrado na série histórica de 245,5 mm em 2013, de acordo com o estudo publicado pelo Inmet.

Dos 31 dias do mês de agosto, em 15 choveram. A maior quantidade foi registrada no dia 25, sendo o maior valor 65,6 mm. Nesta data, apenas no bairro da Terra Firme, a Comissão de Defesa Civil de Belém realizou dez vistorias em residências alagadas em decorrência da chuva. Em relação às temperaturas mensais (média compensada, máxima e mínima) foram de 27,3°C, 32,5°C e 22,5°C, respectivamente. A maior temperatura ocorrida no mês foi de 35,3°C nos dias 5 e 20, e a menor de 21,7°C no dia 29.

Já setembro registrou 158% acima da Normal Climatológica de 128.2 mm, maior percentual que agosto. O acumulado de chuvas em setembro foi de 330.6 mm. "De 30 dias em setembro, choveu em 28, o que é atípico para esse mês", destaca José Raimundo. Em 25 de agosto, houve chuva de 65.6 mm e, em 21 de setembro, de 63.8 mm. A maior parte das chuvas nesses dois meses foi com descarga elétrica e rajadas de vento.

(Eduardo Rocha e Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)