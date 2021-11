Volta para casa é tranquila pela BR-316 após feriado prolongado

O retorno do feriado prolongado de Finados foi de trânsito tranquilo, mesmo com fluxo de veículos intenso, para quem regressou à capital paraense pela BR-316, na noite desta terça-feira (02). O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), que fiscaliza a rodovia até o quilômetro 18, registrou, entre os quilômetros 12 e 08 alguns pontos de lentidão, à altura do município de Marituba.

“Nos demais perímetros da rodovia, o fluxo é considerado normal”, informou o órgão. Segundo o Detran, não houve registros de acidentes durante o retorno do feriado. O departamento informou, ainda, que cinquenta agentes estão empenhados em monitorar a BR-316, durante toda a Operação Finados.

O autônomo Pompeu Nascimento aproveitou o feriado prolongado para relaxar na praia de Marudá, no município de Marapanim; e igarapés de Curuçá. De moto, a volta para casa já durava aproximadamente 2h50, tempo que, segundo ele, ultrapassou a normalidade justamente devido aos pontos de lentidão enfrentados em Marituba.

“Alguns trechos estavam engarrafados principalmente por causa dos radares. Geralmente, eu levo entre uma hora e cinquenta a duas horas para chegar, porque de moto a gente consegue pegar o trânsito um pouco melhor”, comparou.