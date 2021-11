Volta do feriado prolongado tem trânsito intenso na BR-316

O movimento de retorno de quem deixou a capital paraense para aproveitar o feriado prolongado nas principais praias e balneários do Estado deixou o trânsito na BR-316 bastante pesado na noite desta segunda-feira (15).

Na altura do Km 9, sentido Ananindeua-Belém, trecho que é de responsabilidade do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), o fluxo de veículos seguiu intenso até boa parte da noite. Centenas de carros de passeio e motocicletas dividiam o espaço com os ônibus vindos de balneários e cidades mais próximas, como a Ilha de Mosqueiro, Cametá, Salinópolis, Paragominas e Abaetetuba.

De acordo com o Detran, apesar do volume de carros o trânsito na BR-316 vem fluindo bem desde as 18h desta segunda-feira. Ainda segundo o departamento, não há pontos de lentidão ou engarrafamento. O retorno a Belém também não registrou acidentes até o momento. Quase vinte agentes de fiscalização atuam para coibir infrações e garantir fluidez na via.