Volta às aulas: reforço escolar potencializa aprendizados e ajuda estudantes a superar dificuldades

Com a volta às aulas, o reforço escolar aparece como uma alternativa para potencializar os aprendizados e apoiar estudantes que enfrentam dificuldades em disciplinas específicas, como explica a professora Jessyca Oliveira, 31, de Belém. O método, que pode oferecer acompanhamento individualizado, contribui para melhorar o desempenho no novo ano letivo. Tudo isso ao mesmo tempo em que pais e responsáveis enxergam os benefícios no dia a dia de forma concreta.

Jessyca Oliveira explica que a aula de reforço é focada na revisão de conteúdos e que pode ser individualizada e personalizada para a necessidade do estudante, dependendo do foco, do objetivo e da dificuldade do aluno. O acompanhamento, segundo ela, é recomendado desde o Jardim II até o nono ano do ensino fundamental, cobrindo diversas etapas de aprendizagem e ensino, como é o modelo em que a própria professora atua atualmente.

“O reforço escolar é um ponto estratégico para quem deseja que seu filho avance de forma mais acelerada. Quando percebemos alguma dificuldade e a criança recebe esse apoio, o reforço traz o benefício de acelerar o aprendizado, com um acompanhamento mais próximo e individualizado. Isso porque, no reforço, não trabalhamos com turmas grandes, mas com grupos reduzidos, o que permite focar diretamente nas dificuldades de cada aluno. Assim, o reforço ajuda a gerar engajamento, faz a criança se sentir motivada e confiante, além de contribuir para superar ansiedades e medos relacionados ao processo de aprendizagem”, relata a professora.

Melhor rendimento

Em meio a este período de retomada dos estudos, quanto mais cedo começar as aulas de reforço, melhor será para o rendimento do estudante, conforme recomenda Jessyca. “Se o aluno começar desde o início organizando as disciplinas e fazendo as tarefas de casa, isso, às vezes, soma para a nota dele. O reforço não é só para quem tem dificuldade, mas também para aqueles pais que querem deixar seu filho organizado em uma rotina muito bem estruturada”, alerta a pedagoga.

“Para as crianças que têm dificuldade, é essencial que iniciem desde o começo do ano, porque vão criando esse ritmo de estudo. E os pais podem proporcionar que as crianças não tirem uma nota baixa. A família já antecipa essa frustração, evitando que ela aconteça. Além disso, com o reforço, a criança não acumula atividades em casa e não enfrenta problemas de recuperação. O reforço vai orientar o aluno para que faça as atividades, entregue para o professor e receba o feedback, por exemplo”, acrescenta sobre os benefícios da atividade extraclasse.

Reforço Escolar Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal

E ainda, de acordo com Jessyca, o reforço escolar pode atender a diversos perfis de estudantes. Muitas vezes, são alunos que não contam com acompanhamento em casa ou que apresentam dificuldades específicas de aprendizagem. “Do nível mais básico, as maiores dificuldades estão relacionadas à escrita, leitura, ortografia, interpretação e matemática, desde cálculos mais simples até os mais complexos. São esses os desafios que eu mais percebo no meu dia a dia”, pontua a professora.

“Entre o nível do primeiro ao terceiro ano, a criança faz o acompanhamento ou de alfabetização ou dos conteúdos disciplinares, que podem ser geografia, história, português e ciências. Posteriormente, do quarto ao quinto ano, acompanha todas as disciplinas. Depois, do sexto ao nono ano, continua com essa revisão de conteúdo de todas as disciplinas. Mas, especificamente no Jardim 2, a gente tem acompanhamento apenas para alfabetização, que são crianças que estão iniciando o processo de escrita e leitura”, relata.

A professora ainda completa: “O reforço ainda desenvolve essa autonomia do aluno, porque vai criando estratégias percebendo como é que ele aprende, ele vai desenvolvendo, às vezes às vezes ele supera tantas dificuldades que já nem precisa tanto mais no reforço. E isso é bom, porque a criança já mostra que ela aprendeu de verdade. E a criança que não tem nenhum tipo de dificuldade, é bom que ela faça também no início do ano para que organize aquelas tarefas e não acumule, porque às vezes os pais acham que a criança sabe muito, mas não tem autodisciplina”, alerta.

Desenvolvimento socioemocional

Segundo Jessyca, o reforço escolar também proporciona a superação de algumas dificuldades sociais e potencializa o desenvolvimento como um todo, no aspecto socioemocional. “Também ajudar essas crianças a superar alguma dificuldade que está além da escola. Pode ser uma dificuldade familiar, uma dificuldade social, algo que a gente não sabe. Mas, no dia a dia, como as crianças interagem muito, a gente acaba desvendando algum tipo de sentimento que está ocorrendo ali no campo emocional, algo que às vezes a pessoa tenta resolver com várias terapias e não consegue”, pontua.

Benefícios no dia a dia

Quem já percebe a melhora no desenvolvimento do filho é a técnica de enfermagem Brenda Moraes, 31 anos. Davi Guilherme de Souza, 12, atualmente no sexto ano do ensino fundamental, tinha muita dificuldade em matemática e língua portuguesa. Há um ano, a mãe decidiu matriculá-lo no reforço para ajudar a fortalecer a aprendizagem e superar as dificuldades na disciplina. “Faz um ano e alguns meses que eu coloquei ele no reforço, depois que eu vi a dificuldade dele e a minha em ensinar em casa”, comenta.

“Desde então, eu consegui ver nos boletins o desenvolvimento dele ao longo do ano. Tanto que ele está aqui de novo este ano, renovando, para que tenha uma qualidade de ensino melhor e consiga desenvolver os trabalhos da escola, as atividades e os deveres de casa sozinho. Hoje ele já faz tudo sem que eu tenha dor de cabeça. Isso melhorou muito o desempenho dele em sala de aula e, no futuro, vai ajudar para que tenha notas melhores e consiga fazer as provas sem problemas, sem tirar notas vermelhas”, acrescenta Brenda.

Brenda relata como o reforço tem ajudado no dia a dia do filho (Foto: Cristino Martins | O)

Para Davi, o resultado já é concreto: “Gosto, porque, realmente, já aprendi muitas coisas. Eu tinha dificuldade em matemática e já aprendi um pouco mais. No caso, uma multiplicação de dois números e divisão”. Frequentando as aulas todos os dias, o reforço diário é essencial para que no período de provas o estudante não tenha grandes dificuldades, como frisa a mãe do garoto.

“A gente sabe que, com o tempo, as matérias vão ficando mais difíceis. No caso de ensinar em casa, quem já passou por isso muitas vezes nem lembra mais. Então é melhor recorrer a alguém que esteja realmente preparado e qualificado para ensinar. Porque, para ensinar, é preciso muita paciência e conhecimento”, diz Brenda.



Como perceber que seu filho precisa de reforço escolar:

1. Desempenho nas provas e tarefas

Notas caindo de forma consistente.

Dificuldade em concluir lições de casa sem ajuda.

Erros frequentes em conteúdos já trabalhados.

2. Comportamento em sala e em casa

Resistência ou desânimo para estudar.

Reclamações constantes sobre matérias específicas.

Ansiedade ou nervosismo antes de avaliações.

3. Sinais de compreensão

Dificuldade em explicar o que aprendeu.

Esquece rapidamente conteúdos já estudados.

Mistura conceitos ou confunde regras básicas.

4. Comunicação com professores

Relatos de falta de participação em aula.

Observações sobre distração ou baixo rendimento.

Sugestões diretas de acompanhamento extra.

5. Atitudes gerais

Comparação com colegas: sente-se “sempre atrás”.

Baixa autoestima ligada ao desempenho escolar.

Evita atividades que envolvem leitura, escrita ou cálculo.