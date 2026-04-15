Vítima de agressão recebe apoio durante manifestação em frente a universidade em Belém

Durante uma manifestação realizada na manhã desta quarta-feira (15), em frente a uma universidade particular de Belém, o homem em situação de rua que foi vítima de agressão no início da semana passou pela calçada da instituição e recebeu apoio dos manifestantes. O momento, marcado por gestos de solidariedade, deu o tom do ato, que reuniu movimentos sociais em defesa da vítima e por justiça.

'Real' ou 'Carlinhos', assim é conhecido o homem em situação de rua vítima das agressões de estudantes universitários, em Belém. O homem negro em vulnerabilidade extrema sofreria de esquizofrenia e tem dificuldades de fala. Ele está há aproximadamente 15 anos pelas ruas do bairro do Reduto e sobrevive com a ajuda de moradores para comer, tomar banho e se vestir.

Na maior parte do tempo, Carlinhos apresenta comportamento tranquilo, mas em alguns momentos sofre surtos psicóticos, já que não possui acompanhamento médico ou psicológico. Raquel relata que essa não foi a primeira vez que ele sofreu violência nas ruas.