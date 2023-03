Visitas da Virgem de Nazaré a comunidades da Terra Firme, Guamá e Canudos até este domingo

A Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré segue a agenda de visitas a comunidades dos bairros da Terra Firme, Guamá e Canudos — bairros que compõem a primeira Região Episcopal Santa Maria Goretti — até este domingo (12), com passagem pelas paróquias de São Miguel, São Pedro e São Paulo e São José de Queluz, com término na Basílica Santuário, às 18h. As primeiras visitações ocorreram na sexta-feira (10). As visitações são promovidas pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) como missão de evangelização católica no ano inteiro.

Neste sábado (11), a agenda de visitações prevista para a imagem peregrina começou às 7h, na paróquia de São Francisco de Assis. Em seguida, a paróquia São Domingos, comunidade Mãe da Divina Providência, capela Cristo Redentor, capela Santo Agostinho, Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, paróquia Santa Maria de Belém, capela de Nossa Senhora de Guadalupe, comunidade Santo Antônio de Lisboa, comunidade São Guido Maria Conforti, comunidade Sagrado Coração de Jesus, comunidade São Francisco de Assis e então santa missa na Igreja Matriz SMB.

“Desde o ano passado, realizamos essas visitas e contemplamos todas as oito regiões episcopais ao longo do ano. Vamos dar continuidade este ano e assim intensificar nosso principal trabalho no Círio de Nazaré: a evangelização. Mas também muitos devotos têm nesta a única oportunidade de estarem próximos da Imagem Peregrina de Nossa Senhora e isso nos proporciona momentos emocionantes, de muita fé”, avalia o coordenador da DFN e do Círio 2023, Antônio Salame.

As Regiões Episcopais na Arquidiocese de Belém foram criadas em 1991, por dom Vicente Joaquim Zico. Na época, criou-se as Regiões de Menino Deus, Santa Cruz e Sant’Ana, que atendiam a capital; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que atendia Capanema; e São José, que atendia Castanhal e as proximidades.

Com a criação de outras dioceses, como Castanhal e Bragança, a área atendida pela Arquidiocese de Belém reduziu-se às regiões Menino Deus, Santa Cruz e Sant’Ana. A partir dessas foram criadas Santa Maria Goretti (a primeira visitada neste ano), São João Batista, São Vicente e Coração Eucarístico de Jesus. A divisão das regiões episcopais é uma necessidade pastoral para facilitar a administração dos bispos e dinamizar a evangelização e o trabalho missionário.

Confira a programação deste final de semana

Sábado, 11 de março

12h – Capela Santo Agostinho

13h – Matriz São Domingos de Gusmão e Paróquia Santa Maria de Belém

14h – Chegada na Capela de N. S. de Guadalupe (Pass. Moraes, n° 199)

14h30 - 14h50 - Comunidade Santo Antônio de Lisboa

15h - 15h20 - Comunidade São Guido Maria Conforti

15h30 - 15h50 - Comunidade Sagrado Coração de Jesus

16h - 16h20 - Comunidade São Francisco de Assis

16h30 - 17h30 - Santa Missa na Igreja Matriz SMB

18h - Chegada à Paróquia Santo Antônio



Domingo, 12 de março

7h - Paróquia São Miguel

10h - Paróquia São Pedro e São Paulo

14h – Paróquia São José de Queluz

18h – chegada na Basílica de Nazaré



Próximas visitas:

14, 15 e 16/04 – Região Santana

28, 29 e/ou 30/04 – Região São João Batista

20 e 21/05 – Região Coração Eucarístico

09 e 10/09 – Região São Vicente de Paulo

28 e 29/09 – Região Nossa Senhora Ó

30/09 – Região Menino Deus

17, 18 e 19/11 – Região Santa Cruz