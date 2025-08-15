Visitas ao Centro Amazônico de Herpetologia, em Benevides, estão suspensas devido a reformas

O zoológico do Centro Amazônico de Herpetologia, localizado no município de Benevides, está fechado temporariamente para reformas. No local é possível conhecer diversas espécies, incluindo serpentes, jacarés, cágados e lagartos, além de também ser feita a extração de veneno para produção de medicamentos e soros antiofídicos. Segundo divulgado nesta sexta-feira (15), nas redes sociais do centro, as visitas somente serão retomadas após as obras.

“Informamos que as visitações ao zoológico estão temporariamente suspensas devido à realização de obras e melhorias em nossas instalações. Essas mudanças têm como objetivo oferecer ainda mais conforto, segurança e bem-estar aos nossos animais. Agradecemos a compreensão e esperamos receber sua visita assim que reabrirmos”, comunicou.

Ainda não há mais detalhes sobre o tempo das obras ou quando as visitas serão retomadas no espaço. O zoológico oferece as visitas guiadas para o público, permitindo o contato direto com a natureza e a observação de diversas espécies em um ambiente seguro. Também atua na pesquisa e preservação da herpetofauna amazônica, buscando entender a ecologia e o comportamento desses animais para promover a conservação.

Uma das atividades do centro é a extração de veneno de serpentes como a jararaca do norte e a surucucu pico de jaca. Esse veneno é utilizado na produção de fármacos e soros antiofídicos, incluindo o soro antiofídico para o Brasil.