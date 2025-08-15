Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Visitas ao Centro Amazônico de Herpetologia, em Benevides, estão suspensas devido a reformas

Ainda não há mais informações sobre o período das obras no local

O Liberal
fonte

Visitas ao Centro Amazônico de Herpetologia, em Benevides, estão suspensas devido a reformas. (Foto: Redes Sociais)

O zoológico do Centro Amazônico de Herpetologia, localizado no município de Benevides, está fechado temporariamente para reformas. No local é possível conhecer diversas espécies, incluindo serpentes, jacarés, cágados e lagartos, além de também ser feita a extração de veneno para produção de medicamentos e soros antiofídicos. Segundo divulgado nesta sexta-feira (15), nas redes sociais do centro, as visitas somente serão retomadas após as obras.

“Informamos que as visitações ao zoológico estão temporariamente suspensas devido à realização de obras e melhorias em nossas instalações. Essas mudanças têm como objetivo oferecer ainda mais conforto, segurança e bem-estar aos nossos animais. Agradecemos a compreensão e esperamos receber sua visita assim que reabrirmos”, comunicou.

Ainda não há mais detalhes sobre o tempo das obras ou quando as visitas serão retomadas no espaço. O zoológico oferece as visitas guiadas para o público, permitindo o contato direto com a natureza e a observação de diversas espécies em um ambiente seguro. Também atua na pesquisa e preservação da herpetofauna amazônica, buscando entender a ecologia e o comportamento desses animais para promover a conservação.

Uma das atividades do centro é a extração de veneno de serpentes como a jararaca do norte e a surucucu pico de jaca. Esse veneno é utilizado na produção de fármacos e soros antiofídicos, incluindo o soro antiofídico para o Brasil. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

centro amazônico de herpetologia
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

14.08.25 15h10

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

13.08.25 15h06

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

12.08.25 15h35

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

MAIS LIDAS EM BELÉM

OUTRA UTILIDADE

VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém

Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

07.08.25 19h32

E tá errada?

Turista comenta sobre o que viveu em Belém em menos 24 horas: 'Um caos'

Ela gravou um vídeo enquanto caminhava pelo Bairro Nazaré, na capital paraense, e falou sobre sua experiência

13.08.25 14h19

MEME OU REAL?

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

10.08.25 15h16

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda