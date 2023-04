Visitar sete igrejas ainda é tradição na Semana Santa; vídeo

Visitar sete igrejas ou capelas na Semana Santa ainda é tradição para alguns católicos, em Belém. Segundo o catolicismo, essa ação está relacionada à reflexão da paixão e morte de Jesus Cristo e que também serve como momento de reflexão pessoal no encontro com Deus.

Aproveitando a ocasião, a equipe da Rádio Liberal FM visitou sete igrejas históricas de Belém. O passeio feito por muitos, como ato de fé também serviu como turismo religioso. A visita pôde ser feita a pé, pois as igrejas estão localizadas em bairros próximos no centro da cidade.

A primeira parada foi na Catedral Metropolitana de Belém ou simplesmente Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, conhecida como ponto de partida da procissão do Círio de Nazaré. A igreja do século XVIII tem estilo neoclássico e barroco.

Ainda no centro histórico, a equipe seguiu para a igreja de Nossa Senhora do Carmo, o templo é datado do século XVII. Caminhando mais um pouco, chegou-se à igreja de São João Batista, conhecida como “Igrejinha de São João”. Ela tem os mesmos estilos das outras duas igrejas e fica localizada bem próximo ao Fórum Cível de Belém.

Seguindo para o centro comercial, tem-se a igreja de Nossa Senhora das Mercês, na rua Gaspar Viana. A mesma foi fundada pelos padres mercedários, que se fixaram no Pará, em 1640. No século XVIII o templo foi erguido em alvenaria de pedra.

A quinta parada foi na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na rua Padre Prudêncio, a igreja foi construída em 1682. Descendo a rua Senador Manoel Barata, próximo ao Largo da Palmeira, a reportagem chegou à igreja de Santana erguida em 1727. As igrejas visitadas foram projetadas pelo arquiteto italiano Antônio Landi.

Atravessando a avenida Presidente Vargas, já próximo ao hospital da Ordem Terceira, a sétima e última parada, a Capela de Santo Antônio. Em formato de nave e no estilo rococó, o templo religioso foi construído no século XVII.

Na Semana Santa ou não, o vigilante e trabalhador autônomo, Marlon Silva faz questão de visitar sempre uma igreja. O objetivo, segundo ele, é agradecer. Então, a tradição de visitar igrejas ou capelas na Semana Santa também é uma oportunidade de reviver a história e a cultura da cidade.