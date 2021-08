Visitação pública ao bosque Rodrigues Alves é suspensa até quinta-feira

Nesta terça-feira (17), até a próxima quinta-feira (19), a visitação no Bosque Rodrigues Alves está suspensa. Essa pausa é em função dos preparativos para a programação de aniversário do Bosque, comemorado no dia 25 de agosto. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) esclarece que, neste período de paralisação, os serviços no espaço serão apenas de limpeza dos lagos e trilhas.