Nossa Senhora de Nazaré: imagem peregrina visita o Ver-o-Peso nesta sexta-feira (22/04)

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré tem uma agenda de visitas neste final de semana de feriado prolongado. Serão várias visitas a paróquias e pontos históricos do centro de Belém e que permitirão uma aproximação dos devotos. Entre os locais visitados, está o complexo do Ver-o-Peso, na tarde desta sexta-feira (22) e um shopping na avenida Visconde de Souza Franco no sábado (23).

Essas visitas fazem parte de uma agenda estabelecida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e que fazem parte do trabalho de evangelização para o Círio 2022. Nesta sexta, o roteiro da imagem peregrina começa às 11h, com saída da Basílica Santuário às 11h, rumo à Paróquia de Sant’Ana, no bairro da Campina. A caminhada no Ver-o-Peso começou às 13h30, indo do Solar da Beira até a Estação das Docas. Às 16h, a Imagem visita o espaço São José Liberto, encerrando com uma vigília no Centrão (Igreja Matriz Santo Antônio de Lisboa) até 21h, quando a imagem retorna à basílica.

No sábado (23), as visitas começam na capela de Nossa Senhora de Lourdes, na avenida Governador José Malcher, com missa. As visitas seguem pela paróquia de São José e Hospital Beneficente Portuguesa de Belém. Às 10h30, ocorre uma carreata pelo centro, com destino ao shopping na Doca, com outra missa. O dia de visitas encerra com missa na Igreja da Trindade.

O domingo tem várias ações, começando às 7h, com a Santa Missa na Catedral de Belém. A Imagem percorre durante toda a manhã algumas das principais paróquias da região, encerrando a peregrinação com missa na Paróquia São Judas Tadeu.

Confira a programação completa

DIA 22/04 - SEXTA-FEIRA

13h30 - Ver-o-Peso - Caminhada (da Pedra do Peixe até a Estação das Docas)

14h - Estação das Docas - Caminhada

15h - Exército / Bombeiro - Passagem

16h - Espaço São José Liberto - Passagem

16h30 - Colégio Santa Rosa

17h - Paróquia Santo Antônio de Lisboa - Missa

18h30 - Centrão (Igreja Matriz Santo Antônio de Lisboa) - Vigília até 21h

21h - Retorno da Imagem para a Basílica Santuário

DIA 23/04 - SÁBADO

6h30 - Capela de N S de Lourdes - Missa

8h - Laboratório Beneficente de Belém

8h30 - Hospital Beneficente Portuguesa - Visita

9h30 - Paróquia São José

10h30 - Carreata - Domingos Marreiros / D. Romualdo De Seixas / Senador Lemos / D. Romualdo Coelho / Jerônimo Pimentel / D Romualdo de Seixas / Senador Lemos / Quintino / Manoel Barata / Doca

12h - Shopping Boulevard - Missa e visitação

15h - Capela Santo Antônio (Hospital Ordem Terceira) e Comunidade Maíra

16h30 - Igreja do Rosário e Comunidade Caminho

17h - Igreja da Trindade - Missa

DIA 24/04 - DOMINGO

7h - Catedral de Belém - Missa

9h - Igreja do Carmo

10h - Paróquia N S da Conceição

11h - Paróquia Santa Luzia / Comunidade Caripunas Beira-mar

12h - Comunidade São Pedro e São Paulo

13h - Shopping Pátio Belém - Visita

16h - Santa Terezinha

17h30 - Comunidade Kerigma

18h30 - Paróquia São Judas Tadeu - Missa de Encerramento

Próximas visitas: