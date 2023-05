Violência nas escolas é tema de debate especial na Alepa nesta quinta-feira (11)

A problemática da violência nas escolas e a saúde mental serão temas de debate durante uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) na próxima quinta-feira (11), que foi requerida pelos deputados Lívia Duarte (PSOL), Maria do Carmo (PT) e Carlos Bordalo (PT). A sessão terá início às 9h30, no auditório João Batista. Na ocasião, a psicóloga, pesquisadora e professora Flávia da Silveira Lemos, pós-doutora em psicologia, fará uma reflexão sobre a "Violência nas escolas: uma percepção social". Também está sendo esperada a direção da Escola Estadual Palmira Gabriel, do bairro do Tenoné, em Belém, onde um aluno esfaqueou outro estudante no último dia 30 de março.

Entre os convidados da sessão estão representantes do governo do estado do Pará, da Prefeitura de Belém — especialmente das áreas de segurança pública, educação, saúde e direitos humanos —, assim como a representação da classe trabalhadora, por meio de sindicatos e de conselhos regionais; de parlamentares paraenses; e do Poder Judiciário. Já confirmaram presença, representantes da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da Secretaria Municipal de Educação (Semec) e da reitoria da Universidade Federal do Pará (UFPA), entre outros.

"A complexidade que envolve a temática requer ações que possam enfrentar as causas do problema e não apenas as suas consequências. A inserção nas escolas de artefatos de segurança, infelizmente, não enfrenta o ultrarreacionarismo extremista", afirmou a deputada Lívia Duarte. "O ambiente escolar deve ser espaço de liberdade, criação, criatividade e criticidade, sem interferências externas", acrescenta. "Ao promover esta sessão especial, o parlamento estadual espera que a população tome conhecimento sobre quais são as estratégias para combater a violência e as ameaças de ataques a ambientes escolares".

"A situação que ocorreu de violência nas escolas expôs o quanto precisamos discutir políticas públicas que implementem uma cultura de paz e de mediação, não basta tão somente instalar medidas de segurança, para além disso é necessário que a comunidade escolar tenha um suporte de profissionais que possam também cuidar da saúde mental. A sessão especial visa abrir o debate para que possamos ter encaminhamentos no âmbito do legislativo e assim propor projetos que possam ser executados pelo governo", frisou Bordalo.

Citando Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz em 1993, Maria do Carmo ressaltou que "a educação é a arma mais poderosa do mundo que se pode usar para mudar o mundo". "Em tempos de tantas ameaças, é importante que os pais e responsáveis tenham uma postura acolhedora e que validem os sentimentos dos filhos que possam apresentar medo (diante dessa situação). As famílias e as escolas precisam saber lidar com esse assunto. Que as escolas do estado do Pará sejam cada vez mais libertadoras e transformadoras", disse Maria do Carmo.

Serviço

Sessão especial sobre violência nas escolas

Data: 11/05 (quinta-feira)

Hora: a partir das 9h30

Local: Auditório João Batista, da Assembleia Legislativa do Pará (Rua do Aveiro, s/n, Praça Dom Pedro II, bairro da Cidade Velha)