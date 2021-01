Vinte e quatro bairros em Belém e Ananindeua vão ficar sem água nesta quarta-feira, 6

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que vai interromper o abastecimento de água em 24 bairros da Grande Belém a partir das 22h desta quarta-feira (6). A suspensão no abastecimento será necessária para a realização de um serviço de manutenção elétrica emergencial no Complexo Bolonha, que atende os locais citados.

Integram esse setor os bairros de Batista Campos, Jurunas, Guamá, Cremação, Condor, Marco, Souza, Curió-Utinga, São Brás, Fátima, Canudos, Pedreira, Marco, Terra Firme, Telégrafo, Sacramenta, Barreiro, Marambaia e Val de Cans, em Belém, além de parte do Coqueiro, Atalaia, Guanabara e dos conjuntos Cidade Nova e Guajará, em Ananindeua.

A previsão é que o serviço seja concluído às 6h da quinta-feira (7), quando o fornecimento de água será normalizado gradativamente de acordo com a pressão gerada pelas bombas.

⚠️Aviso importante aos moradores de Belém e Ananindeua!



A partir das 22h de hoje (6), faremos uma manutenção elétrica emergencial no Complexo Bolonha.



A previsão é que o serviço seja concluído às 6h.



Em seguida, o abastecimento voltará a ser normalizado gradativamente. — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) January 6, 2021

Confira a lista dos bairros abaixo ⬇️ pic.twitter.com/ZQR1PN7p6G — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) January 6, 2021

A Redação Integrada O Liberal segue apurando as informações sobre a suspensão do abastecimento. Acompanhe.