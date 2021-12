Vigílias expressam gratidão dos fiéis ao Cristo nesta sexta-feira (24)

A véspera de Natal será marcada pela programação que as 99 paróquias da Arquidiocese de Belém realizarão nesta sexta-feira (24). É a Vigília de Natal (Missa do Galo), a ser presidida pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada igreja. Na Catedral Metropolitana a Vigília de Natal, a Vigília ocorrerá às 20h, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. Já na Comunidade São Pedro – Icoaraci, será conduzida às 19h, pelo bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro.

No Dia 25, o Natal do Senhor será celebrado em todas as paróquias, com missas de acordo com a programação local. O destaque é para a Paróquia Menino Deus, com programação especial a partir das 7h, envolvendo missa presidida por dom Alberto. Em seguida, acontecerá a saída da carreata do 65º Círio do Menino Deus.

Confira a programação nas paróquias de Belém

- Catedral Metropolitana de Belém

Dia 24 -Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

- Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 07h / 09h / 12h / 20h

- Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 18h30/20h30

- Paróquia Santíssima Trindade

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

- Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus- Jurunas

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

- Paróquia Santa Rosa de Lima

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia Santa Maria de Belém - Terra Firme

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia Santa Maria Mãe de Deus - Ananindeua

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia Santa Bárbara

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h30 na Matriz e na Comunidade Menino Jesus

Paróquia Imaculada Conceição - Castanheira

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – cidade velha

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Mosqueiro

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Benfica

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 21 Matriz /às 19h Comunidade Santa Maria

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia Transfiguração do Senhor

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia Cristo Redentor

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h30

Paróquia Jesus Bom Samaritano

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Paróquia São Francisco Xavier

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia São Pio X

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia São Raimundo Nonato

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia São Francisco de Assis-Tapanã

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Paróquia São Sebastião

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Paróquia São João Paulo II

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 18h Matriz e 19h Comunidade Sagrada Família

Paróquia São Jorge

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia São Vicente de Paulo - PAAR

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 18h

Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Icoaraci

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Paróquia Santo Antônio de Lisboa

DIA 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 17h e 19h Capela/ 19h Centrão