Videomonitoramento contra furtos e vandalismo é ampliado em Belém

O Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) da Guarda Municipal (GMB) foi ampliado. Agora a capital paraense conta com 100 câmeras de alta resolução para otimizar a repressão a delitos e garantir a integridade do patrimônio público. Nos últimos dois meses, foram registrados furtos de cabos em diversos pontos da cidade, como na avenida Duque de Caxias, na Nova Tamandaré e também no Parque Linear da Nova Doca.

Segundo Luciano de Oliveira, titular da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), o centro de monitoramento passa a contar com ferramentas de análise em tempo real, permitindo que as forças de segurança municipais identifiquem atividades suspeitas com maior agilidade e precisão técnica.

“Estamos presenciando várias transformações na capital, e na segurança, a tecnologia atua como força auxiliar fundamental na proteção do cidadão. A integração desses dispositivos eletrônicos permite uma cobertura ininterrupta de avenidas, parques, praças e prédios públicos, inibindo ações de vandalismo e depredação que oneram os cofres municipais”, afirmou Luciano de Oliveira.

Com isso, o monitoramento em tempo real de vias e pontos turísticos tradicionais, como o Ver-o-Peso, Estação das Docas, Complexo Feliz Lusitânia (Forte do Presépio e Casa das Onze Janelas), Espaço São José Liberto (Polo Joalheiro), Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, Catedral Metropolitana de Belém (Catedral da Sé), Praça Batista Campos, Praça da República e Portal da Amazônia foi aumentado.

Combate ao furto de fiação

Casos de furto de cabos de energia e fiação têm causado prejuízos não apenas ao erário público, mas também à segurança viária, ao deixar trechos de importantes avenidas e praças às escuras.

De acordo com Esaú da Cunha Araújo, inspetor-geral da Guarda, o monitoramento por câmeras permite que a GMB atue com precisão em flagrantes e mapeamento de receptadores.

“Nossos agentes no Centro de Comando e Controle identificam movimentações suspeitas em tempo real. Com isso, as viaturas são acionadas imediatamente, o que tem elevado nossa taxa de prisões em flagrante. Além disso, as imagens são fundamentais para auxiliar a Polícia Civil na identificação de estabelecimentos que alimentam o mercado ilegal de cobre e outros materiais”, destacou.