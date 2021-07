VÍDEO: UPA de Icoaraci fica alagada após fortes chuvas

Os efeitos da forte chuva que caiu na Grande Belém, na noite desta segunda-feira (12), foram sentidos até mesmo dentro da Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) de Icoaraci. Vídeos gravados por funcionários mostram que a unidade chegou a ficar parcialmente alagada por conta do aguaceiro. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) à reportagem. Uma equipe técnica de engenharia fará uma avaliação no espaço, nesta terça-feira (13), para avaliar se houve algum dano à estrutura do local e realizar reparos.

Confira as imagens:



Ainda segundo a secretaria, o atendimento chegou a ser interrompido durante cerca de três horas, mas já está normalizado. "A forte chuva da noite desta segunda-feira (12), molhou a estrutura de gesso do teto de vários locais da unidade", disse a Sesma. Não foi informado se algum aparelho hospitalar chegou a sofrer algum dano por conta da chuva.

Os registros mostram que a água entrou no local pelo teto e, inclusive, por entre as lâmpadas da UPA. Os vídeos mostram ainda os funcionários do local, em vão, tentanto escorrer a água para fora da unidade.