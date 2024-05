VÍDEO: Padre Cláudio reflete sobre Pentecostes na homilia desta semana

Na homilia desta semana, o Padre Cláudio Pighin fala celebra Pentecostes, destacando-o como o nascimento da Igreja e a festa do Espírito Santo. O sacerdote reflete sobre como a igreja continua a missão de Jesus, assistida pelo Espírito Santo através da Eucaristia, da Palavra de Deus, dos sacramentos, da oração e da vida cristã.

Veja a homilia completa:

O padre Cláudio fala que, segundo João, a ressurreição e o dom do Espírito Santo são um único evento, não apenas cronologicamente, mas também teologicamente. Ele faz uma analogia com a criação do mundo, conforme descrito no Gênesis, para ilustrar como o dom do Espírito Santo capacita os discípulos a moldar o mundo de acordo com a vontade de Deus.

A homilia enfatiza ainda também que a igreja deve se posicionar contra o pecado e trabalhar para salvar todos, um reflexo da misericórdia de Deus. Padre Cláudio também convida os fieis a refletirem sobre como vivem o dom do Espírito Santo no dia a dia e a reconhecerem a presença do Espírito em suas vidas, fortalecendo-os em suas vocações cristãs.

"Está percebendo que Ele, o Espírito Santo, te anima e fortalece na tua vocação Cristã? Percebe a presença do Espírito Santo na tua vida, está dando a verdadeira dimensão ao Espírito Santo, teu grande direcionador?", reflete o sacerdote.