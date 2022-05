VÍDEO: Ônibus da linha Júlia Seffer solta fumaça e assusta passageiros

Nesta segunda (9), uma passageira registrou em vídeo o momento que um ônibus da empresa Barata Transporte, da linha Julia Seffer /Águas Brancas começa a soltar fumaça no meio da rua, aparentemente, pelo escapamento. Os passageiros com medo desceram do ônibus.

No vídeo que circula nas redes sociais, a mulher que registra em vídeo a cena diz: "olha o que aconteceu no Julia que nós estávamos. Ixe, vai pegar fogo, meu deus do céu", coemnta a passageira enquanto grava e se afasta da porta traseira do ônibus.

Em outro momento do vídeo o acúmulo de fumaça aumenta e a passageira narra que os demais passageiros começam a correr: "Gente! Meu Deus [grito de desespero]. Não dá para enxergar mais nada [fazendo referência a grande nuvem de fumaça que bloqueia a visão], todo mundo saiu correndo. Ninguém merece", finaliza a passageira

Matéria em atualização.