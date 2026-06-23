Macacos no Bosque Rodrigues Alves são alimentados por um grupo de pessoas e prática preocupa
A prática pode provocar problemas de saúde e aumentar o risco de transmissão de doenças
Um vídeo publicado nas redes sociais mostra macacos do Bosque Rodrigues Alves, em Belém, sendo alimentados por um grupo de pessoas na manhã desta terça-feira (23). A prática, apesar de parecer inofensiva, pode provocar problemas de saúde aos animais e aumentar o risco de transmissão de doenças.
Vídeo viraliza e alerta para comportamento animal
O registro, que viralizou rapidamente nas redes sociais, mostra a aglomeração dos macacos, atraídos pela comida oferecida pelos visitantes. Uma mulher narra as imagens, expressando surpresa com a cena.
“Gente, uma confusão acontecendo aqui no centro da cidade de Belém! Olhem só, gente!”, diz a mulher no vídeo. Ela continua: “E olha os animais, gente, fica tudo assim aqui. Que coisa linda é a natureza, né? Pega mais banana lá, pega mais banana!”.
Ato humano condiciona comportamento dos macacos
Em uma reportagem recente concedida ao Grupo Liberal, a médica veterinária e diretora do Bosque Rodrigues Alves, Ellen Eguchi, informou que esse tipo de comportamento animal está diretamente ligado à ação humana.
Quando os animais aprendem que a oferta de comida vem dos humanos, eles passam a ser condicionados por isso. Consequentemente, eles se dirigem às áreas onde são alimentados, como observado com os macacos na área externa do Bosque no vídeo.
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