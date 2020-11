VÍDEO: Longas filas e descaso com protocolos na pandemia marcam Dia de Finados em Belém

Sem distanciamento nas filas, a aglomeração marca a manhã de visitas nesta segunda-feira (2) no cemitério de Santa Izabel, no bairro dio Guamá, em Belém. Apesar de todas as regras e protocolos previstos pelo poder municipal na semana passada, em decreto publicado, nenhuma fiscalização ocorre da porta para fora de uma das maiores necrópoles públicas da capital no Dia de Finados. Veja:

A reportagem aferiu que servidores do cemitério passam álcool nos visitantes, do lado de fora. Porém, apesar de terem um termômetro para aferirem temperaturas à entrada, o equipamento não está sendo usado.

A redação integrada de O Liberal está pedindo à Prefeitura Municipal de Belém informações sobre a fiscalização efetuada neste feriado e comentários sobre as quebras de protocolos nas necrópoles municipais. A reportagem segue apurando mais informações sobre a movimentação dos cemitérios da capital neste Dia de Finados. Acompanhe.