VÍDEO: Homem escala 40 metros para pichar o Pórtico Metrópole

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira (18) um homem que estava pendurado no Pórtico Metrópole, na BR-316, realizando diversas pichações. No vídeo abaixo, é possível ver que o homem escalou a estrutura de concreto sem nenhum tipo de proteção. Quando o Corpo de Bombeiros e a equipe de segurança do shopping center que administra o Pórtico chegaram para conduzir a retirada, a coluna inteira, que mede aproximadamente 40 metros, já hava sido pichada. Veja:

A Redação Integrada entrou em contato com assessoria do shopping que administra a passarela e aguarda mais esclarecimentos.