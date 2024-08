Vídeo: em Benevides, queima em lixão gera poluição e vizinhança pede providências

Moradores do município de Benevides, na Grande Belém, reclamam da precária condição de uma área que acumula resíduos sólidos a céu aberto. Na tarde deste sábado (31/8), começaram a circular vídeos nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, mostrando uma fumaça preta e espessa saindo da área. Os moradores dizem que o problema é antigo e pedem providências para os órgãos da área ambiental. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local neste sábado. Não houve vítimas.

O agricultor rural, Augusto Nascimento, disse que, neste sábado, o fogo começou por volta das 11h. "Muitas famílias vêm sendo afetadas pelo mau cheiro e pela fumaça, aparecem doenças respiratório etc, além da discriminação sofrida por quem mora no bairro do lixão, denominado bairro das flores", contou o trabalhador.

"Isso aqui é lamentável ninguém está mais aguentando, já virou o caso de saúde pública", afirma um morador que enviou material para a redação. Ele diz que, praticamente, todos os dias, "sai uma fumaça tóxica e ninguém toma providência, ninguém resolve o problema. Já foram feitas denúncias ao Ministério Público e para a prefeitura e ninguém resolve".

O Grupo Liberal recebeu, de moradores próximos ao lixão, cópia da 'notícia de fato' registrada junto à 4ª Promotoria de Justiça de Defesa Comunitária e Cidadania, do Ministério Público, em Benevides. No documento, o Condomínio Ecológico Amazon Flora reclama dos danos à saúde pública provocados pelas queimadas que ocorrem no lixão. O documento data de 10 de outubro de 2023.

Procurada pela reportagem, a 4ª Promotoria de Justiça de Defesa Comunitária e Cidadania, do Ministério Público, em Benevides, informou que atua no caso, e vai dar mais informações na próxima semana.