Só tem cidade feia no Pará? Influencer viraliza com vídeo comparando municípios paraenses

Um post viralizou na internet depois que um influenciador fez uma montagem comparando municípios do Pará com outras cidades do mundo.

No vídeo, João Santos fez uma montagem com imagens de cidades internacionais, comparando de forma irônica com vários municípios do Estado. Na legenda, o influencer escreveu: “Amazonenses dirão que é montagem”.

A publicação já alcançou mais de 50 mil visualizações e, nos comentários, os seguidores reagiram: "Castanhal com a bandeira dos estados unidos kkk", disse um.

"O Pará europeu 😂😂", escreveu outro. "Eu que achava que o Pará só tinha grilheiro, matador, índio e floresta, acreditei piamente no vídeo!! 🤡😂", publicou um outro.