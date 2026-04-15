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Vídeo de assalto na Colômbia é compartilhado nas redes sociais como se fosse em Belém; entenda

O caso é real, no entanto, foi registrado em outro país

O Liberal
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O vídeo de um assalto que aconteceu na Colômbia foi compartilhado nas redes sociais como se tivesse ocorrido em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um vídeo que mostra um roubo a um idoso passou a ser compartilhado em grupos de mensagens de Belém, no entanto, o crime não ocorreu na capital paraense. O caso é real, mas foi registrado na cidade de Medellín, na Colômbia. A ‘fake news' divulgada nas redes sociais afirmava que a situação havia acontecido na feira do bairro de São Brás.

As imagens mostram um idoso caminhando por uma calçada, em uma área de feira, quando é abordado por um grupo de criminosos. Um dos suspeitos para em frente à vítima e passa a fazer cócegas em sua perna, provocando desconforto. Ao mesmo tempo, outras quatro pessoas se aproximam pelos lados e por trás, aproveitando a distração para puxar a mochila, o celular e outros pertences que estavam com o homem.

Durante a ação, os criminosos utilizam força para arrancar os objetos, o que faz com que o idoso caia no chão. Após o roubo, o grupo se afasta rapidamente, deixando a vítima caída. O crime ocorreu no dia 9 de abril deste ano e foi registrado na cidade de Medellín. Veículos de comunicação colombianos divulgaram a situação e alertaram a população sobre a prática, considerada um novo tipo de golpe na região.

Apesar disso, o vídeo passou a ser compartilhado nesta semana como se tivesse sido gravado em Belém, mais especificamente na feira de São Brás. A informação incorreta se espalhou rapidamente, principalmente em grupos de WhatsApp, gerando preocupação entre moradores. O caso, portanto, é um exemplo de conteúdo verdadeiro, mas compartilhado fora de contexto, o que pode induzir a população ao erro.

A orientação é que, antes de repassar esse tipo de material, os usuários verifiquem a origem das informações para evitar a disseminação de notícias falsas.

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