VÍDEO: crianças tomam banho no canal da Doca e imagens viralizam nas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (20) mostra jovens tomando banho no canal da avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, em Belém. Um registro muito semelhante também viralizou nas redes no dia 30 de abril, no qual três jovens aparecem saltando e nadando no mesmo canal.

Nas imagens desta segunda-feira (20), dois jovens de bermudas vermelhas pulam no canal, incentivados por um homem que está gravando o vídeo. Em seguida, eles são vistos nadando no local. Veja!

VEJA MAIS

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias)