VÍDEO: Shopping do Ceará 'gourmetiza' manga com sal: 'Deve ser divino'

Um vídeo em que um atendente de uma loja de shopping prepara uma manga com sal "gourmet" viralizou nas redes sociais. No registro, publicado no perfil "Mango Mix" neste domingo (19), uma cliente pede dois "Mango Mix", feito de manga em fios, sal, limão e lemon pepper, para comer durante uma sessão de cinema.

A filmagem rapidamente atraiu comentários de várias pessoas surpresas com a combinação. Outras até desejaram a fruta em fios com os mais diversos complementos. "Chocado que gourmetizaram até a manga com sal", comentou uma internauta.

"Cheguei a salivar de tanta vontade de comer", escreveu uma segunda usuária. "Isso deve ser divino", disse um terceiro internauta. "Manga pro cinema... legal, na minha época era pipoca", brincou uma quarta pessoa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)