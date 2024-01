Homem é internado em estado grave com leptospirose após comer manga caída no chão

Um caminhoneiro de 53 anos foi internado em estado grave após comer uma manga caída no chão. Roberto Luis de Lima ficou quase vinte dias hospitalizado, teve paralisia em um dos rins e precisou de hemodiálise. Ele foi diagnosticado com uma forma evoluída da leptospirose — a Síndrome de Weil, quando a doença atinge mais fortemente o fígado e os rins.

Os primeiros sintomas - febre, dores musculares e vômito - começaram depois que Roberto Luis de Lima pegou a fruta do chão na beira de uma estrada, quando voltava para casa, em Santos (SP), em 7 de dezembro. Ele descascou e comeu a manga sem fazer a higienização.

Inicialmente, a suspeita era de dengue. Porém, o tratamento não fazia efeito. Alguns dias depois, o caminhoneiro foi internado com infecção renal aguda e princípio de icterícia — a pele amarelada indicava problemas no fígado - e os médicos começaram a suspeitar de leptospirose. Foi quando o paciente recordou do episódio com a fruta que ele pegou do chão e comeu. Dez dias após o início dos sintomas, o diagnóstico correto saiu.

"Não morri apenas por obra de Deus”, declarou.

A leptospirose é uma infecção causada por bactérias transmitidas por contato com a urina de roedores infectados. Caso não seja tratada adequadamente, a doença pode comprometer os órgãos, especialmente fígado, pulmão, rins e meninge. Na Síndrome de Weil, a doença atinge mais fortemente o fígado e os rins, podendo levar a inconsciência, febre e mortes, em 10% dos casos. Nos quadros mais graves, como o de Roberto Luis de Lima, a Síndrome pode levar a morte em até 40% dos casos.