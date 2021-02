VÍDEO: Câmeras de segurança registram assalto em restaurante da capital paraense

Câmeras de segurança de um restaurante da capital paraense registraram um assalto ao estabelecimento, na madrugada desta terça-feira (2). Nas imagens, um homem é visto dentro do restaurante Casarão Bocaiúvas, localizado no bairro do Umarizal, em Belém. A ação criminosa ocorreu por volta das 3h50 da manhã e durou menos de dez minutos. O local teve um prejuízo de pelo menos R$8 mil, segundo estima o proprietário do local, Huggo Mattos.

O empresário conta que o assaltante, que até o momento não foi identificado, pareceu ter experiência em arrombamentos. "Até pensamos que ele tivesse estourado a vidraça pra entrar, mas ele pegou uma chave de fenda, tirou a calha do vidro pra conseguir arredar a vidraça sem quebrar. Ou seja, ele sabia o que estava fazendo. Tinha muita experiência", conta.

Uma televisão de 55 polegadas, um notebook e uma câmera profissional foram levados pelo assaltante. Conforme o registrado pelas oito câmeras de segurança do local, o suspeito atuou sozinho e usou uma bicicleta como transporte. "Ele saiu levando a televisão no ombro", detalha Mattos.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Seccional Urbana do Comércio. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Veja o vídeo: