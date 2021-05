VÍDEO: Caixa de energia pega fogo no Mercado Municipal da Pedreira, em Belém

Uma caixa de energia do Mercado Municipal da Pedreira, em Belém, pegou fogo, no início da manhã desta terça-feira (18), levando feirantes e população que passava pelo entorno ao desespero. Ainda não há informações sobre a origem do incêndio e quais danos causou.

Em nota à Redação Integrada de O Liberal, o Corpo de Bombeiros Militar informa que não houve nenhum acionamento, nem possuem conhecimento sobre esta ocorrência.

Assista: