VÍDEO: área de mata da Marinha, em Belém, pega fogo na tarde deste sábado (27.07)

Na tarde deste sábado (27.07), vídeos feitos por moradores da Passagem do Snapp, próximo a um shopping no bairro Castanheira, mostram grande volume de fumaça saindo da área de mata da Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém, no bairro do Mangueirão no limite com o bairro Castanheira.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou informações ao Corpo de Bombeiros e à própria Marinha do Brasil, e segue aguardando retorno.

Pelas imagens, nota-se que o fogo é rente ao muro pela Passagem Snapp, no bairro Castanheira. Para os moradores, alguém jogou algo pegando fogo para dentro da área de mata e o tempo seco e abafado, da tarde deste sábado, ajuda na proliferação do incêndio, a princípio, de pequeno morte e restrito à área de vegetação da instituição militar.