Viajantes lotam o Terminal Rodoviário de Belém, nesta sexta-feira (15)

Na manhã desta sexta-feira (15), início do terceiro fim de semana de julho, o fluxo de saída da cidade foi intenso no Terminal Rodoviário de Belém. Diferente dos fins de semana anteriores, tanto os guichês que vendem passagens para fora do estado, quanto os que vendem para viagens intermunicipais tinham muita procura e havia formação de filas. A Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart) avalia que 14.200 pessoas devem embarcar até o fim do dia.

O estudante Leandro Silva, de 29 anos, tentava comprar passagem para Vigia de Nazaré, nordeste paraense, mas enfrentava lentidão no atendimento: “Hoje está bastante movimentado, tem muita gente mesmo. Estamos há uns 10 minutos aqui na fila, que está um pouco parada agora, mas até então não ouvi o pessoal reclamando”.

Leandro conta que não conseguiu se programar melhor para a viagem, por isso, o jeito agora era enfrentar a espera: “Não consegui comprar antecipado. A gente não planejou viajar com muita antecência. Agora é esperar”.

No guichê de vendas de passagens para Mosqueiro, a procura já não era tão grande por volta das 11h da manhã. A cozinheira Márcia Cecim, de 53 anos, aproveitou o intervalo de calmaria para fazer a viagem de volta para a ilha: “Eu vim de Mosqueiro só para deixar minha neta e já estou voltando. Tem que aproveitar que está tranquilo, né? Eu cheguei agora, perto de 11h, e não tem muita fila. Parece que o próximo ônibus vai sair daqui a uma hora”.

O Sinart estima que, este ano, o fluxo de viagens ao longo do mês de julho seja 35% maior do que no ano anterior, chegando a embarcar 126.400 passageiros. Neste fim de semana, os destinos mais procurados continuam sendo Mosqueiro, Salinas, Bragança, Marudá, Colares e Vigia, dentro do estado. Fora do Pará, as passagens mais demandadas são para: São Luís, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.