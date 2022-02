Véspera de Carnaval aumenta movimentação de passageiros nos terminais de Belém

Mesmo sem festas públicas liberadas na maioria dos municípios paraenses, a véspera de Carnaval aumentou movimento no Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás, no final da manhã desta sexta-feira (15). Os destinos mais procurados para dentro do Estado são: Mosqueiro, Vigia, Cametá, Bragança, Marudá e Curuçá. Para o restante do Brasil, as cidades mais procuradas são: São Luis, Salvador, Natal, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.

De acordo com a Sinart, empresa administradora do Terminal Rodoviário de Belém, a expectativa para este Carnaval é de 33.900 passageiros embarcados, aproximadamente, com acréscimo de 20% em relação ao número real do ano de 2019. No local, também houve quem estivesse desembarcando na capital, como é o caso da paraense Magda dos Reis, 54 anos, que veio de Marabá, sudeste do Pará, para visitar os amigos e familiares.

“Aproveitei esse feriado prolongado para ver a minha família. Nós não somos de pular o Carnaval, ainda mais em tempos de covid-19. Além do mais, sabemos que o coronavírus ainda não acabou não mesmo? Faz tempo que eu não visitava meus familiares por causa dessa doença, então aproveitei o momento, quando as coisas ainda estão um pouco melhores, para vê-los", comentou.

Na praça Araújo Martins, em São Brás, o movimento era intenso e com filas no terminal de ônibus para Mosqueiro. Desde às 10h, Keila Paixão, 33 anos, aguardava por um coletivo para viajar junto com a família. “Apesar de serem mais baratos em relação à passagem do Terminal Rodoviário, enfrentamos muito sacrifício para pegarmos um ônibus. Chegou um ao meio dia que estava muito lotado, vou esperar outro das 13h para seguir viagem”, disse Keila.

Movimentação intensa na BR-316

A BR-316 registra, por volta das 10h45 desta sexta-feira (25), um movimento intenso de veículos na saída de Belém por causa do feriado prolongado de carnaval. Em média, 60 carros passam, por minuto, na barreira de fiscalização do Detran, no KM 8, em Ananindeua. Em condições normais, são 40, 45 veículos por minuto. Mas, segundo o Detran, esse fluxo deverá aumentar a partir das 14 horas, quando mais gente estará deixando a capital com destino aos balneários do interior do Estado.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou, na quinta-feira (24), a Operação Carnaval 2022, que tem por objetivo desenvolver medidas preventivas, educativas e de fiscalização para a garantia da defesa da vida, fluidez no trânsito e segurança viária da população neste período.

Agentes do Departamento estarão em 30 municípios, além do trecho da rodovia BR-316 sob responsabilidade do órgão. No total, são 298 agentes de fiscalização que atuarão diuturnamente nas operações. Em Salinópolis, balneário de maior procura no estado, 36 agentes estarão nas rodovias PA-124 e PA-444, com trabalhos estendidos para as praias do Atalaia e Farol Velho, em turnos onde há maior fluxo de veículos e pessoas, com o objetivo de evitar acidentes devido o consumo de álcool e excesso de velocidade na faixa de areia.