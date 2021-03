Vereador e youtuber Bob Fllay tenta socorrer criança após acidente doméstico

Uma criança de pouco mais de um ano, com iniciais P.R.P., morreu após sofrer um acidente doméstico na noite de ontem (10), no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. O vereador Bob Fllay (PDT), que mora há poucas ruas do local da fatalidade, chegou a ser acionado por populares e tentou socorrer a vítima, mas ela não resistiu.

De acordo com o parlamentar, a criança caiu de cabeça em um balde durante o banho, enquanto sua mãe saiu para pegar uma toalha. O vereador ainda teria levado o bebê com vida em seu carro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Distrito. Ela espelia água pela boca, com sinais de afogamento. Uma vizinha da mãe acompanhou o transporte. O relato foi compartilhado nas redes sociais; veja:

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) e aguarda mais informações sobre o caso.

À Redação, o vereador informou que vai ajudar com despesas do velório da criança e que cancelou toda a agenda parlamentar desta quinta-feira (11) por estar abalado com a situação.