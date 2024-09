Vereador de Belém é flagrado estacionando em ciclofaixa e confronto viraliza

O vereador de Belém e candidato à reeleição Altair Brandão (PT) foi flagrado com carro estacionado em local proibido. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Brandão aparece retirando um Jeep Renegade - supostamente seu - que estava estacionado na ciclofaixa da travessa Vileta, no bairro do Marco, em frente ao Centro de Formação dos Rodoviários.

Altair, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belém, aparece no vídeo entrando no carro e dando ré no veículo após ser abordado por um motociclista que filmava a infração de trânsito. Neste momento, três pessoas que acompanhavam Altair, duas delas com a camisa do “Instituto Altair Brandão”, abordam o motociclista.

Enquanto Altair entra no carro, o clima esquenta. Os assessores de Altair insistem para que o motociclista vá embora, e o motociclista questiona: “Por que [eu iria embora]? Tu manda em mim?”. A discussão fica acalorada e o motociclista diz para não encostar nele. Um dos homens aparece tentando chutar o motociclista.

A redação integrada de O Liberal tenta contato com o Altair Brandão.