Verão amazônico: confira os valores e locais para aproveitar nos principais destinos do Pará

O mês de julho está chegando e, com ele, o verão amazônico, período em que as famílias paraenses aproveitam as férias escolares para descansar em praias e balneários nos municípios fora da região metropolitana de Belém. As opções para quem não perde a oportunidade de se conectar com a natureza nessa época do ano são inúmeras. Pensando nisso, a redação integrada de O Liberal listou alguns dos principais destinos do estado, com informações sobre valores, como chegar e o que fazer para aproveitar ao máximo o que as cidades têm a oferecer.

Ilha do Combu

A Ilha do Combu é um ponto turístico encantador, com vários restaurantes e espaços de lazer, onde o público pode aproveitar uma ótima refeição e curtir um banho de rio. É uma opção para quem deseja se desconectar e aproveitar a paisagem da floresta.

Para chegar à Ilha do Combu, basta fazer uma travessia que leva cerca de 15 minutos de barco pelo Rio Guamá. Há barcos realizando a viagem para a ilha todos os dias e em praticamente todos os horários.

É preciso ir até a Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, em Belém. De lá, os interessados poderão pegar um barco até o destino. Os preços são variados, dependendo do barqueiro, mas a travessia custa R$ 10, já ida e volta custa R$ 20.

A “rota do chocolate” é uma opção para quem visita a ilha. No trajeto, acontece a parada para conhecer a “Casa do Chocolate”, onde é feita a comercialização de chocolate artesanal e degustação de bombons e doces regionais produzidos a partir do chocolate orgânico.

Ilha de Outeiro

A Ilha de Caratateua, conhecida como Ilha de Outeiro, é um destino de fácil acesso, com ligação direta com o centro da capital por meio do transporte público, como a linha Outeiro - São Brás. Para quem gosta de tranquilidade e da água gelada do rio, para um momento de descanso, a Praia do Amor é a pedida. Já para quem gosta de ambientes mais animados, a Praia Grande pode ser o destino ideal. Outeiro também possui balneários com igarapés.

Ilha de Cotijuba

A Ilha de Cotijuba é o destino ideal para se reconectar com a natureza e aproveitar as paisagens paradisíacas das praias. Para chegar até a ilha de Cotijuba é necessário fazer uma travessia de barco que dura cerca de 30 a 40 minutos. Há barcos realizando a viagem todos os dias e em quase todos os horários, com exceção da navegação da prefeitura, que tem horário específico.

O horário de meio-dia em dias úteis é de responsabilidade da cooperativa de barqueiros locais. O "Geladão Fluvial", da Prefeitura de Belém, do horário das 12h, será mantido aos finais de semana, feriados e período de férias escolares, para suprir o período de maior fluxo de visitantes na ilha. Além disso, os estudantes da ilha pagarão R$ 2,30, valor equivalente à meia passagem urbana — e os estudantes oriundos de Belém pagarão R$ 5. Os barcos comuns têm um valor de R$ 10 em média.

Quem quer atravessar para Cotijuba precisa ir até o Trapiche de Icoaraci, localizado na Rua Siqueira Mendes, 373. Ao chegar na Ilha, o visitante se depara com o antigo presídio, ponto histórico do local. Há também a Trilha do Açaí e as praias, sendo elas: Praia do Vai Quem Quer, Praia do Farol, Praia do Amor e Praia Pedra Branca.

Mosqueiro

A Ilha de Mosqueiro é um dos principais destinos para quem quer curtir a praia sem precisar viajar para muito longe. Localizada a 64 km de Belém, a viagem até Mosqueiro pode durar entre 1h30 e 2h30, especialmente durante os períodos de maior movimento. Para chegar à ilha, o veranista pode ir de carro ou optar pelo transporte público. Há ônibus saindo do terminal rodoviário com passagens a R$ 15, vans nos arredores do bairro de São Brás e na avenida Almirante Barroso, além de ônibus urbanos fora do terminal, com tarifa de R$ 7,40 a inteira e R$ 3,70 a meia.

Ao chegar em Mosqueiro, uma das programações mais tradicionais entre os visitantes é saborear uma tapioquinha com café na Vila, um dos pontos turísticos mais conhecidos da ilha. À noite, o local encanta pelas atrações e pelas diversas barraquinhas de comida, que oferecem opções gastronômicas variadas.

Para quem quer aproveitar as praias, as mais requisitadas são Farol, Chapéu Virado, Murubira e Ariramba, que contam com vários restaurantes à beira-mar, ideais para almoçar enquanto se relaxa. Já quem prefere lugares mais tranquilos pode escolher praias mais afastadas do centro, como Marahú e do Paraíso, que também são ótimas opções.

Entre os restaurantes populares da ilha está o Jurubeba, com duas unidades: uma na praia do Ariramba e outra na do Marahú, oferecendo opções de almoço para diferentes gostos. Já quem quer apenas petiscar pode visitar o Pastelzinho do Oliveira, na praia do Ariramba, que serve pastéis de queijo, carne, camarão e frango a partir de R$ 0,50 a unidade.

Castanhal

Localizado a 67 km de Belém, Castanhal é destino certo para quem quer tomar um banho refrescante nas águas geladas de um igarapé ou de uma piscina natural em um dos muitos balneários situados na zona urbana e rural do município.

Uma ótima pedida é o balneário Sítio Odnumiar, localizado na comunidade do Marapanim, na Vila do Apeú, na divisa com a agrovila do Itaqui. O acesso é feito pela BR-316, com entrada à direita no sentido Belém/Castanhal, pelo ramal do Cenóbio da Transfiguração. A distância até o centro do município é de cerca de seis quilômetros.

O local funciona de quinta a domingo, das 8h às 18h. A entrada custa R$ 10 por pessoa, e crianças de até 8 anos não pagam. Para o almoço, o balneário oferece um cardápio variado, com opções como galinha caipira, chapa mista e peixe frito, com preços que variam entre R$ 80 e R$ 180.

Salinas

Salinópolis, ou simplesmente Salinas, é um dos destinos favoritos dos paraenses. As praias de água salgada são a principal atração da cidade, além dos diversos resorts preparados para receber turistas. Localizada a cerca de 220 km de Belém, a viagem até Salinas leva em média quatro horas, seja de carro, de ônibus saindo do terminal rodoviário de Belém, com passagens a R$ 82,71 em junho de 2025, de van nas proximidades do terminal, ou até mesmo de avião, com voos operados pela companhia Azul que duram cerca de 55 minutos.

Além de aproveitar as famosas praias do Atalaia e Farol Velho, os visitantes podem andar de buggy e quadriciclo para adicionar emoção ao passeio, ou escalar a duna do Lago da Coca-Cola. Para curtir a noite, uma excelente opção é passear pela Orla do Maçarico, recentemente reestruturada pelo Governo do Estado, com diversas alternativas gastronômicas e de lazer para toda a família.

Bragança

O município de Bragança está localizado a quase 220 km de Belém, e a viagem até lá pode durar entre 3h30 e 4h. O trajeto pode ser feito de carro, de van ou de ônibus, com saídas do terminal rodoviário de Belém. As passagens da empresa Boa Esperança custam R$ 82,71 em junho de 2025.

O principal roteiro turístico da cidade inclui um passeio pelo centro histórico e pelos mercados locais, ideais para comprar a famosa farinha de Bragança. Outra opção é visitar a praia do Ajuruteua, a 36 km do centro da cidade, considerada uma das mais belas do nordeste paraense e ideal para apreciar o nascer e o pôr do sol.

Para quem quer aproveitar a viagem e experimentar novos sabores, um dos locais mais procurados é a lanchonete Salgateua, conhecida por seus salgados bem recheados e por oferecer opções regionais que agradam quem deseja provar e aprovar os sabores típicos do Pará.

Abaetetuba

A “Capital Mundial do Brinquedo de Miriti” está localizada a aproximadamente 110 km de Belém e pode ser acessada por terra ou por rio. Para chegar, o visitante pode ir de carro ou ônibus pela rodovia PA-151, em uma viagem que dura cerca de 2h30, ou optar por um passeio de barco, com saída de Belém.

Para quem se interessa pela cultura do miriti na cidade, é possível visitar lojas e ateliês de artesãos que produzem os brinquedos característicos do período do Círio de Nazaré. Já quem deseja aproveitar o verão para se refrescar pode visitar a praia do Beja e a Ilha do Capim.

Para conhecer mais da gastronomia local, uma boa pedida é o restaurante JB Porto, um dos mais requisitados da cidade. O local funciona de terça-feira a sábado, das 11h à meia-noite, e aos domingos, das 11h às 15h.