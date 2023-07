Verão 2023: saída de Belém pela rodovia BR-316 tem grande fluxo e congestionamentos nesta sexta

O segundo fim de semana do mês de julho registra um movimento maior de saída de veranistas em relação ao fim de semana passado. Na manhã desta sexta-feira (7), no Km 8 da rodovia BR-316, onde fica um dos pontos do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), passava em torno de 50 a 60 veículos por minuto. Mas a expectativa dos agentes é a de que o fluxo aumente a partir das 14 horas.

Até por volta das 11 horas nenhuma ocorrência grave foi registrada pelo Detran e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Houve apenas uma colisão. Supervisora de trânsito do Detran, Roberta Franco disse que o fluxo de veículos estava anormal em comparação aos dias normais.

"Esse cenário é reflexo das férias escolares e, hoje, nós temos uma fluidez que a gente classifica como C, que é com 60 ou 60 carros por minuto", afirmou a supervisora. A classificação de avaliação do trânsito é de A a F. F é quando está tudo parado.

Supervisora de trânsito do Detran, Roberta Franco pede aos motoristas que tenham atenção, principalmente nos horários de congestionamento e em momentos de chuva (Carmem Helena/O Liberal)

Os pontos mais críticos de congestionamento estão localizados entre os quilômetros 4 a 7 da BR- 316, em decorrência dos desvios da obra do BRT. "Devido às obras do BRT, a gente percebe que, do quilômetro 4, que é ali próximo ao elevado, até o Instituto Evandro Chagas ocorre uma fluidez mais pesada. A expectativa é que aumente a partir das 14 horas, quando as pessoas saem do trabalho", explicou.

Em Benevides, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, a inspetora Camila Santana disse que o trânsito está movimentado, mas sem grandes congestionamentos. "O fluxo será maior mais tarde", afirmou.

O Detran está com mais de 200 agentes de trânsito em todo o estado para a operação verão. Os agentes estão posicionados na BR e nas principais rodovias estaduais nas quais o Detran tem a jurisdição.

Em Benevides, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, a inspetora Camila Santana disse que o trânsito está movimentado, mas sem grandes congestionamentos. "O fluxo será maior mais tarde", afirmou (Carmem Helena/O Liberal)

Dicas de segurança na estrada

A supervisora Roberta Franco, do Detran, também deu algumas dicas de segurança aos motoristas que planejam pegar a estrada. Ela pediu aos condutores que tenham atenção, principalmente nos horários de congestionamento e em momentos de chuva. "É importante que os veículos mantenham a distância para evitar colisões. É importante cautela, paciência, não usar o acostamento e nem o celular", reforçou.