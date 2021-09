Fluxo de veículos de saída da cidade começa a se intensificar na BR-316

O movimento de saída de veículos pela rodovia BR-316, no sentido Belém-Marituba já é intenso desde o fim da tarde desta segunda-feira (6). Pela manhã, a circulação de carros de passeio e ônibus intermunicipais na rodovia foi tranquila, mas o fluxo aumentou tanto em razão do retorno de quem mora na RMB e trabalha em Belém, como por conta de quem ainda vai pegar a estrada em direção aos balneários e praias, aproveitando o feriado de 7 de Setembro.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), o fluxo de veículos se mantém dentro da normalidade até o km 9 da rodovia BR-316, ainda em Ananindeua. A partir dos quilômetros 13 e 14, à altura do município de Marituba, começam os trechos de maior lentidão. Até o momentoo, nenhum acidente foi registrado.