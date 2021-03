Vendaval destelhou doze casas no Tapanã

A Equipe da Defesa Civil de Belém realizou na manhã desta terça-feira, 16, vistoria técnica nas casas destelhadas pelo vendaval ocorrido no final da tarde desta segunda-feira, 15, no bairro do Tapanã, em Belém.

Doze casas localizadas nas passagens Natal, Farias e Vitória tiveram seus telhados parcialmente destruídos pela ação do vento. Ninguém ficou ferido.

Por meio da Defesa Civil de Belém, também foram acionadas a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e a Companhia de Habitação do Pará (Cohab), que prestam auxílio às famílias atingidas.

"A Defesa Civil de Belém tomou conhecimento do fato ainda na noite desta segunda-feira, e logo viabilizamos a vistoria. Imediatamente acionamos a Funpapa e a Cohab, como de costume em situações como esta", informou a coordenadora da Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira.

A vistoria técnica da Defesa Civil é necessária nessas situações, pois fornece um dos documentos necessários para a inscrição das vítimas nos programas sociais do município e do estado, o Auxílio Aluguel e o programa Sua Casa, respectivamente.

A prefeitura de Belém disponibiliza, por meio da Funpapa, o aluguel social, benefício concedido mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Já o governo do Pará, por meio da Cohab, assegura auxílio financeiro para a construção ou melhoria da unidade habitacional.

Para a inscrição no programa Sua Casa são necessários alguns documentos: os originais de Identidade e CPF (casal), CPF dos dependentes, Certidão de Nascimento ou Casamento (casal), Declaração de União Estável (autenticada em cartório), Certidão de Nascimento dos dependentes, comprovante de residência, comprovante de posse do imóvel (com cinco anos no mínimo), Laudo Médico com CID comprovando deficiência (se for o caso), laudo da Defesa Civil ou Bombeiros (se for o caso).

Em casos de emergências, a Defesa Civil de Belém deve ser acionada pelo número 190, do Centro Integrado de Operações (Ciop).