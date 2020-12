Vendas para Ano Novo ainda são moderadas no Centro Comercial de Belém

No Centro Comercial de Belém, capital paraense, a movimentação nas vendas de produtos para uso pessoal, como roupas, calçados e acessórios, e para comemoração, como fogos de artifícios, para este Ano Novo ainda é considerada moderada. Para alguns comerciantes, elas estão cerca de 20% a 50% a menos em relação ao mesmo período de 2019. No entanto, grande parte dos lojistas ainda estão na expectativa de que elas aumentem a partir desta terça (29). E atinjam ponto alto na véspera da virada, quinta-feira (31), até 18 horas.

Daniele Sá, vendedora em uma loja de confecção masculina, feminina e infantil, localizada há mais de 20 anos na avenida Sete de Setembro, afirma que, mesmo com queda nas vendas pela metade, a loja se preparou para a comercialização de Ano Novo com roupas, principalmente, nas cores branca, amarela e dourada.

“Acho que com a pandemia e, consequentemente, o fechamento dos espaços refletiram na queda das compras, que chegou a cerca de 50% a menos em relação ao mesmo tempo do ano passado. Mas creio que, a partir desta terça, vai melhorar e seguir intensa até a véspera de Ano Novo, quando devemos vender tudo. Na loja, a maior procura era mesmo pela cor branca, que pede paz. Depois, o amarelo e dourado, para manter a tradição de muita gente, que é chamar dinheiro, ouro”, destaca Daniele Sá.

Roseani da Silva, gerente em uma loja de calçados masculino, feminino e infantil, destaca que o empreendimento se preparou para as vendas de Ano Novo garantindo modelos que são tendências no mercado nessa época.

“Nos programamos com vários tipos de modelos que são tendências neste fim de ano, como sandálias brilhosas, com glíter, e sapatênis, nas cores brancas, douradas e vermelhas. Estamos na expectativa que o fluxo de pessoas melhore e resultem em mais vendas também, embora eu creio que as vendas estão similares ao ano passado”, afirma Roseani da Silva.

Ainda como parte das comemorações de fim de ano os fogos de artifícios também estão procurados pelos consumidores. Mas até os fogos estão com as vendas ainda mornas.

“As vendas começam a esquentar no Natal e devem aumentar em torno de 80% desta terça até quinta. Por conta da pandemia, tivemos queda este ano em 20% se comparado ao mesmo tempo de 2019. O pessoal procura mais fogos que fazem efeitos visuais, de cores variadas, de luzes, com bateria já pronta, só para armar e soltar, que oferece menos perigo”, frisa Jonas Costa, balconista há 26 anos em uma loja de fogos e variedades no Comércio.

Por outro lado, diversos consumidores preferem mesmo a movimentação moderada no Centro Comercial, porque evitam aglomerações em tempos da pandemia da covid-19. A autônoma Gorete Ferreira, 58 anos, é de São João de Pirabas, nordeste paraense, aproveitou a leve agitação e esteve logo na manhã desta terça no Comércio.

“Eu compro em atacado aqui e vendo lá onde moro. Levo tudo já como encomenda para fim de ano. São sandálias, com brilhos e de diversas cores, e sapatos claros. Os produtos e os modelos estão lindos para este fim de ano. Acho bom comprar agora, porque não está agitado, fica melhor pela pandemia, e não está chovendo”, diz Gorete Ferreira.