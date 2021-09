Vencedores do Concurso de Redação do Círio 2021 são de Belém

A Diretoria da Festa de Nazaré divulgou nesta quarta-feira (29) os vencedores do Concurso de Redação do Círio 2021. São eles:

1º Lugar - Izabela da Silva Santos – Belém, do 2º ano Colégio Physics, professora Carla Amanda Oliveira;

2º Lugar - Eliane Fernandes Sousa Menezes – Belém, do 3º ano E. E. F. M. Salesiano do Trabalho, professor Francisco Freitas de Castro;

3º Lugar - Arthur Oliveira Figueiredo - Belém, do 3º ano Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, professora Bruna Kely Galvão.

Izabela Santos, primeira colocada, ganhará um notebook. Eliane Menezes, segundo lugar, receberá um tablet, e Arthur Figueiredo, terceiro colocado, ganhará um celular. Os professores de redação de cada aluno receberão os mesmos prêmios concedidos aos seus orientados. A entrega da premiação será no dia 5 de outubro, durante a missa de abertura do Círio 2021, na Basílica Santuário, a partir das 18h.

Família

Para a estudante Izabela da Silva Santos, 16 anos, "o Círio é uma experiência incrível, um momento único meu com Nossa Senhora". E foi com essa religiosidade atrelada à técnica que ela fez a redação vencedora do concurso. Izabela conta que fez a introdução, desenvolvimento e a proposta de intervenção no texto. "O meu foco foi o de que a família deve orientar os filhos com relação à religião; abordei o papel da mãe como a pessoa que faz o primeiro contato do filho com a Igreja, como Maria ensinou Jesus", destaca.

A jovem adora ler e pretende cursar Medicina, desejo que, como revela, acalenta desde criança. Izabela costuma acompanhar o Círio, mas desde o ano passado também não pode seguir na procissão pelas ruas de Belém, por causa da pandemia da covid-19. "Eu estou muito orgulhosa da Izabela; esse primeiro lugar é fruto do esforço, da dedicação dela", declara a orientadora da estudante no concurso, professora Carla Reis. "Esse concurso desenvolve o hábito da leitura e escrita nos estudantes e trabalha o repertório sóciocultural, conhecimentos extras, como, por exemplo, a Izabela usou um hino religioso, uma música, na redação", destaca a professora Carla. Ela acrescenta que o concurso de redação funciona como instrumento de evangelização.

Fé

A estudante Eliane Menezes, 17 anos, do 3º ano do ensino médio, pretende cursar Licenciatura em Matemática. Ela acredita que contou muito para obter a segunda colocação no concurso "a preparação que tenho com o professor Castro e o fato de ser devota de fé".

Eliane revela que enfocou na redação o exemplo de Nossa Senhora de Nazaré para ser seguido pelas mães e cidadãos em geral, "no sentido de ser obediente a Deus, de se cuidar, zelar pela família, ser paciente e nunca abandonar a fé".

Alma

Terceiro colocado no concurso, o estudante Arthur Figueiredo, do 3º ano do ensino médio, revela que fez a redação com o sentimento à flor da pele. "Eu fiz com alma. Eu sabia que essa redação era importante para a minha família e para mim", afirma.

Arthur relata que ainda no ensino fundamental chegou a participar do concurso. "Esta agora foi a minha segunda vez, e eu notei uma evolução no meu desempenho.Tudo deu certo. Estou muito feliz", ressalta. Ele abordou na redação "a entrega da mãe que devee estar aberta à criança assim como a criança está aberta para a mãe, buscando aprender sobre a vida, sobre o mundo". Arthur pretende cursar Direito.

O concurso de redação do Círio já á parte da programação organizada pela diretoria da festa (Caio Oliveira / O Liberal)

Formação

A Diretoria da Festa informa que 88 estudantes inscreveram-se para esta 27ª edição do concurso. Eles representam 16 escolas da rede pública e 72 privadas, de ensino médio, de Belém, Ananindeua, Marituba, Castanhal, Igrapé-Açu, Bragança e Tailândia.

A prova de redação foi realizada no domingo (26), com a presença de 78 alunos. Eles dissertaram sobre o tema “A importância da instituição familiar e o papel da mãe na formação religiosa, por meio do ensino do Evangelho, para o crescimento na fé”.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. O evento conta com órgãos, instituições, entidades e empresas como patrocinadores e apoiadores.