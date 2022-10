Vencedores do 28º Concurso de Redação do Círio são premiados na abertura da festa

Os estudantes vencedores do 28º Concurso de Redação do Círio viveram uma noite inesquecível nesta terça-feira (4), quando foram premiados pela Diretoria da Festa de Nazaré em cerimônia na Casa de Plácido, na abertura oficial do Círio 2022, que marca o retorno da Grande Romaria ao formato presencial. O primeiro lugar foi conquistado pela estudante Ana Sarah de Sousa, o segundo, por Giovanna Pantoja, e o terceiro, por Gabrielle Campos. Elas e seus respectivos professores foram premiados com notebooks, smartphones e tablets.

"Eu estou muito feliz com o resultado do concurso. Eu atribuo o meu desempenho, a minha conquista a Deus, à intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, o apoio da minha família e da minha escola", declarou Ana Sarah, 17 anos, do Colégio Ideal. Ela fará o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano, objetivando uma vaga no curso de Engenharia e tenta ingressar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Ana Sarah, moradora do bairro da Sacramenta, teve como orientadora no concurso a professora Maíra Lopes.

A segunda colocada, Giovanna Pantoja, 15 anos, do Centro de Ensino Pleno Ideal, mora no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, e fará o Enem como trainee visando Medicina. "A alegria é muito grande. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo. E eu agradeço muito à Nossa Senhora, agradeço por essa graça que Deus me deu e ao meu esforço", afirmou a jovem, que teve como orientadora a professora Giovanna Silva.

Giovanna Pantoja (à direita) e orientadora, Giovanna Silva , recebem prêmios (Foto: Ascom DFN)

Para a terceira colocada, Gabrielle Campos, 17 anos, aluna do Colégio Tenente Rêgo Barros, do bairro de Val-de-Cães, "essa foi uma oportunidade que me foi dada por Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, de poder participar desse concurso, e eu agradeço ao diretor da escola, coronal César Alves Almeida Costa, e ao meu orientador, professor Mateus Maia, e à minha família pelo apoio". "Foi uma experiência maravilhosa", completoou. No 3º ano do Ensino Médio, ela pretende fazer Enem para Medicina ou Odontologia.

Gabrielle Campos e professor Mateus Maia (à direita) são premiados pela Diretoria da Festa (Foto: Ascom DFN)

As estudantes estiveram acompanhadas de seus familiares. Elas puderam acompanhar as homenagens prestadas aos patrocinadores e apoiadores do Círio 2022. Do Concurso de Redação do Círio 2022 participaram 126 candidatos de 60 escolas públicas e privadas de Belém, Barcarena, Castanhal e Icoaraci.