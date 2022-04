Veja quais ruas na Pedreira ficarão sem água neste domingo (22)

Para a execução da etapa final da obra de substituição das redes de água em ruas do bairro da Pedreira, em Belém, o fornecimento de água da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) será suspenso em alguns pontos das 22 horas deste domingo (10), com previsão de retomada do abastecimemto ao meio-dia desta segunda-feira (11). Os técnicos da Cosanpa irão analisar o funcionamento das novas redes para implantação conforme o previsto e verificar como se comportam diante de diferentes pressões.

A orientação da Cosanpa é de as pessoas que têm caixa d’água devem se precaver a fim de não sentir a falta do serviço. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa, informa a Companhia.

Como repassa a Cosanpa, não será necessário interromper o abastecimento no bairro inteiro, pois o trecho onde será realizada esta etapa já foi dividido em Distritos de Medição e Controle (DMC) na fase de setorização. Com isso, quando houver vazamento, por exemplo, será possível interromper o abastecimento apenas na área corresponde ao DMC da rede danificada, sem interferir no fornecimento de água para outras áreas.

Os moradores ativos (adimplentes e inadimplentes) da área onde foi feita a setorização já receberam novos hidrômetros. Os que constavam do cadastro da Cosanpa como inativos (que pediram o desligamento do seu ramal à rede da Companhia por construção de poço próprio ou qualquer outro motivo) receberam avisos sobre a implantação da rede nova e a possibilidade de se religarem, com a ativação do ramal.

A rede antiga e seus ramais estão sendo completamente desativados, incluindo os clandestinos, que serão retirados.

A substituição das redes de abastecimento de água faz parte do Projeto de Controle e Redução de Perdas da Cosanpa. Esse projeto visa diminuir o desperdício, melhorar a qualidade do serviço prestado à população e garantir a regularidade no abastecimento e pressão da água que chega às casas dos usuários.

Confira quais ruas da Pedreira ficarão sem água: