Veja os serviços oferecidos nas ‘Usinas da Paz’ da Cabanagem e Icuí, inauguradas pelo governo

Os complexos comunitários chamados de “Usina da Paz” buscam oferecer diversos serviços para as comunidades das áreas onde se encontram. As duas unidades inauguradas pelo Governo, localizadas nos bairros Icuí-Guajará, em Ananindeua, e Cabanagem, em Belém, já estão em funcionamento para atender o público. Veja os serviços oferecidos nas ‘Usinas de Paz’ da Cabanagem e Icuí:

O que é a Usina da Paz?

O projeto Usinas da Paz (UsiPaz), faz parte do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), do Governo do Estado. A ideia do projeto é promover a diminuição da vulnerabilidade social e da violência nos bairros onde há unidades.

Como são escolhidos os bairros que receberão as Usinas da Paz?

Os bairros que recebem a Usina da Paz são escolhidos através de uma classificação feita pelos órgãos de segurança. Dessa maneira, as áreas com maior incidência de criminalidade, na Região Metropolitana de Belém, é a selecionada para ganhar o projeto e os serviços.

Quais bairros irão receber a Usina da Paz?

Além das unidades no Icuí e na Cabanagem, a intenção é ampliar o projeto para:

Benguí;

Guamá;

Terra Firme;

Jurunas;

E no interior do Estado:

Nova União;

Parauapebas;

Canaã dos Carajás;

Marabá.

Quais os serviços oferecidos nas Usinas de Paz da Cabanagem e Icuí?

Os serviços oferecidos envolvem:

Complexos esportivos;

Salas de audiovisual;

Espaços de inclusão digital;

Atendimento médico;

Atendimento odontológico;

Consultoria jurídica;

Emissão de documentos;

Ações de segurança;

Capacitação técnica e profissionalizante;

O local também é preparado para receber feiras, eventos e encontros da comunidade. Também há salas para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

Quais as atividades que estão acontecendo nas Usinas de Paz da Cabanagem e Icuí?

Formação e liderança para juventude – Terça e Sexta (8h às 11h) e Quarta e Sexta (13h30 às 17h).

Mover bem estar – Terça e Sexta – Horário: 8h às 9h / 9h às 10h / 10h às 11h / 11h às 12h

Geração Digital – Segunda e Quinta – Horário: 14h às 15h30 e das 15h30 às 17h

Quais os cursos estão acontecendo?

Cursos em andamento:

Informática - duas turmas nas terças e quintas

Impressão em 3D - duas turmas nas terças e quintas

Robótica - duas turmas nas terças e quintas

Cenas de Paz – Aos sábados

Culinária Ligth e Diet

Bolos Decorados

Mais informações sobre os horários dos serviços oferecidos consulte as unidades.

Onde ficam as Usinas de Paz da Cabanagem e Icuí?

A Usina de Paz da Cabanagem fica localizada na Av. Damasco, 37 - Cabanagem, Belém - PA.

A Usina de Paz do Icuí fica localizada na Estrada Icuí-Guajará - Icuí-Guajará, Ananindeua - PA.

